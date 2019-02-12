ساماندهی شغل های سیار تعریف شغل جدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری، عضو و رئیس کمیته اجتماعی در جلسه صدوبیست و سوم شورای شهر تهران به‌عنوان موافق طرح ساماندهی مشاغل سیار وبی کانون در شهر تهران صحبت کرد.

فخاری در پاسخ به کسانی که معتقد بودند کمیته سامان‌دهی سال‌های گذشته جلسه‌ای نداشته است، گفت: «کمیته ساماندهی که سال‌های قبل جلساتی برگزار نکرده بود در دوره پنجم شورا جلساتی را به همت فتاحیان و تحصیلی با کمیته اجتماعی برگزار و سعی کرده با لحاظ کردن حقوق‌ ذی‌نفعان مختلف به موضوع رسیدگی کند.

فخاری درباره ساماندهی مشاغل سیار توضیح داد: «مسلم است بعضی از مشاغل‌ در دوره‌های تاریخی و زمانی تعریفی نداشته است. مسائلی در دهه‌های سی و چهل معنادار بودند که الآن معنا ندارند. برای نمونه در قانون شهرداری آن زمان از چگونگی نگهداری احشام صحبت کرده بود درصورتی‌که الآن موضوعیت ندارد.

وی معتقد است که باید شرایط جدید را پذیرفت و برای ساماندهی آن برنامه داشت: شغل‌هایی هست که ده بیست سال قبل وجود نداشته اما با توسعه فناوری و این شغل‌ها ایجادشده‌اند و با این نگاه قبول کنیم که شرایط جدیدی در شهر هست و از این زاویه به موضوع نگاه کنیم آنچه تهدید به‌حساب می‌آید به فرصت تبدیل شود و این از راه ساماندهی شرایط ممکن است.

رئیس کمیته اجتماعی گفت: در این طرح ما با ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون مواجه هستیم. این موضوع در مصوبات قبلی وجود نداشته است. جلساتی را کمیته اجتماعی با کمیته مشارکت مردمی برای ارائه مصوبه داشته. این‌که اصلاحیه‌ای در این مورد باشد یا پیشنهاد جدیدی مطرح شود. ما ظرفیت‌های جدیدی را که از قبل فعال نبوده یا کم تعداد بوده باید موردتوجه قرار بدهیم. این‌که به موضوعی ورود نکنیم واقعیتی را که در شهر هست انکار نمی‌کند. بخش‌های مختلف توسعه پیداکرده‌اند اما متولی مشخصی ندارد، ساماندهی نمی‌شود و در مؤسسات مختلفی کسی پاسخگوی مسائل آن نیست.

فخاری در پایان گفت: ساماندهی مشاغل لزوماً تعریف شغل جدید نیست، شیوه عرضه و ارائه است. ازنظر صنفی و شغلی، شغل جدید نیست. می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های مدنی و مردمی شورا با اصناف مذاکره کرد و بین نهادی موضوع را حل‌وفصل کرد.