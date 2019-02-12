متکدیان به اتوبوس های شیراز رسیدند/ شهرداری پاسخگو نیست

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: زمانی در معابر عمومی شهر قابل رویت بودند و تا پولی نمی گرفتند دست از سر رهگذران بر نمی داشتند اما حالا در سایه غفلت مسئولان شهری پایشان به اتوبوس ها و تا حدی متروی شهر هم باز شده است.

متکدیان این روزها مانند یک کارمند از صبح وارد یک اتوبوس می شوند و تا آخرین ساعات کار اتوبوس در همان جا می مانند تا سفرهای درون شهری نیز این روزها با چاشنی تکدی گری باشد.

کافی است در یکی از خیابان های شلوغ و یا نسبتا شلوغ به عنوان عابر پیاده تردد کنید یا اینکه سوار یکی از وسایل حمل و نقل عمومی شوید، آنگاه متوجه خواهید شد که هم آمار متکدیان زیاد شده و هم شیوه های تکدی گری آنان نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده است.

متکدیان به روش ها و چهره های متفاوتی در شهرها ظاهر می شوند، برخی از آنان به عنوان مسافری که پولی برای بازگشت به محل سکونت خود ندارند و شماری نیز به خاطر بیماری و درمان طلب پول از مردم می کنند.

امروزه تکدی گری تا جایی پیش رفته که کودکان پسر در لباس دختران در مکان های مختلف شهر ،یا کسانی با سن و سال بالا در مکان های عمومی چون مترو یا اتوبوس ظاهر می شوند تا حس دلسوزی شهروندان را بیشتر برانگیزند.

برخی مسافران در اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی درگفتگو با خبرنگار مهر با اظهار ناراحتی از وجود متکدیان در اتوبوس ها گفتند که هنگامی که سوار اتوبوس یا مترو می شوند خصوصا در زمان های شلوغی از امنیت لازم برخوردار نیستند.

آنها اینگونه اظهار داشتند که در مسیرهای درون شهری که برای جابه جایی از اتوبوس استفاده می کنند روزانه بارها افراد مختلف و ظاهرهای متفاوت درون اتوبوس به تکدی گری مشغول هستند.

به گفته آنها برخی با بیان اینکه بیمار هستند یا می خواند عملی انجام دهند یا اینکه پول دارو نداشته با گریه و و ظاهری ناراحت و غم آلود این کار را انجام می دهند و احساسات مسافران را جریحه دار می کنند.

آنها می گویند که برخی نیز با بیان اینکه فرزند یا نوه یتیمی دارند و با اشک و آه یا حتی به همراه داشتن کودکان کوچک با ظاهری نامناسب به این کار مشغول هستند.

یکی مسافران با اشاره به اینکه در روز چندبار از یک اتوبوس استفاده کردم حتی چند روز که برای انجام کاری فقط سوار یکی از اتوبوس های سطح شهر شدم و دیدم که یکی از آنها که انگار این کار را به عنوان شغل انجام می داد هربار سوار همان اتوبوس شد و هربار همان حرف ها را تکرار کرد.

سمیه اکبری افزود: وقتی به او معترض شدم با لحنی بد شروع به ناله و نفرین کرد.

وی بیان کرد: شهروندان در اتوبوس ها باید امنیت خاطر داشته باشند و شهرداری نباید اجازه دهد حداقل در ناوگان حمل و نقل عمومی چنین وضعیت آشفته ای وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل ترفیک شورای شهر شیراز در خصوص این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تکدی گری در بسیاری از شهر های خصوصا شهر شیراز انجام می شود.

نواب قائدی افزود: این کار جدیدا به شکلهای مختلف در مترو و اتوبوس ها اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: شهروندان نیز به دلیل دلسوزی به آنها کمک کرده و وجهی پرداخت می کنند.

عضو شورا: نمی توان برای هر اتوبوس بازرس گذاشت

وی با اشاره به اینکه جمع آوری و ساماندهی متکدیان بر عهده شهرداری است، اظهار داشت: این کار سخت و غیر ممکنی است که برای یک هزار دستگاه اتوبوسی که در سطح شهر وجود دارد بازرسی برای جمع آوری آنها گذاشت.

سخنگوی شهر شیراز با بیان اینکه مردم نیز در این امر باید همراهی و اطلاع رسانی کنند، ادامه داد: مردم باید کمک های خود را به خیریه ها و مکان های ثبت شده پرداخت کنند و از پرداخت وجه به متکدیان در سطح شهر خودداری نمایند تا این امر نهادینه شود.

شهرداری پاسخی نداد

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با متولیان این حوزه در شهرداری شیراز بی نتیجه ماند اما باید در نظر داشت که برای ایجاد جاذبه استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی حتما باید سازوکارهای مربوطه نیز فراهم باشد.

نمی تواند انتظار داشت که مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند اما وضعیت هایی مانند متکدیان امنیت و آرامش خاطر شهروندان را در اتوبوس ها و مترو از بین ببرند.