قیمت CNG برای کاهش مصرف بنزین،تعدیل شود/طلب ۷هزار میلیارد ریالی

اردشیر دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ٩٦ درصد تاکسی ها و ٧٥ درصد خودروهای حمل و نقل عمومی دوگانه سوز هستند، گفت: در شرایطی که اوضاع و محدودیت های اقتصادی اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نمیدهد، حمایت و جایگزینی CNG بجای سوخت مایع می‌تواند گام موثری در کاهش مصرف بنزین باشد.

وی ادامه داد: اکنون قیمت هر مترمکعب گاز CNG، ٤٢٠ تومان است، به عبارتی دیگر نرخ CNG ٦٠ درصد نرخ بنزین است در حالی که در دنیا قیمت گاز ١٥ تا ٢٠ درصد قیمت بنزین است.

وی گفت: برای مدیریت مصرف بنزین لازم نیست قیمت آن را بالا ببریم بلکه با کاهش قیمت CNG می‌توان میل مصرف را از سمت بنزین به سوی گاز هدایت کرد.

دادرس با اشاره به اینکه طبق قانون باید سالانه ٢٥ درصد خودروهای تولیدی کشور گازسوز باشند، اظهار داشت: این در حالی است که هم اکنون سهم تولید خودروهای گازسوز بین ٥ تا ٦ درصد یا حتی کمتر است.

رییس انجمن صنفی CNG کشور با اعلام اینکه بین سال های ٩٥-٩٤ هیچ گونه افزایش نرخ کارمزد نداشته‌ایم، تصریح کرد: بین سال های ٩٤ و ٩٥ میزان مطالبات ما حدود ۲.۵ هزار تا ۳هزار میلیارد ریال بود که در حال حاضر این رقم به حدود ۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.