تصاویر موبایل «ال جی جی ۸ تینک» فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، احتمالا جانشین موبایل G۷ ThinQ ال جی تا یک هفته دیگر رونمایی شود. بنابراین تعجبی ندارد از هم اکنون عکس های مختلفی از آن در فضای اینترنت فاش شود.

در همین راستا تعدادی تصویر منتشر شده که موبایل G۸ ThinQ را از هر زاویه ای نشان می دهد. با توجه به این تصاویر به نظر می رسد موبایل مذکور شباهت بسیار زیادی به نسخه قدیمی دارد. G۸ ThinQ موبایلی با نمایشگر تمام صفحه و بریدگی در قسمت دوربین جلو است. البته به نظر می رسد دوربین های پشتی دستگاه نیز به طور افقی قرار گرفته باشند.

در قسمت پایین دستگاه پورت های آن دیده می شود که شامل یک جک ۳.۵ میلی متری است که بسیاری از تولید کنندگان موبایل آن را حذف کرده اند.

البته شرکت هنوز مشخصات موبایل را اعلام نکرده اما در اوایل ماه جاری میلادی مشخص شد G۸ ThinQ مجهز به فناوری شناسایی صورت و قابلیت های واقعیت افزوده است.

شایعات قبلی حاکی از آن بود که دستگاه های آتی ال جی از دو نمایشگر پشتیبانی می کنند. اما در تصاویر فاش شده نشانی از این ویژگی دیده نمی شود. به هرحال به نظر می رسد نمایشگر دوم افزودنی باشد و بخشی از دستگاه موبایل نیست.

طبق یک شایعه دیگر قیمت G۸ ThinQ کمتر از هزار دلار است اما صحت آن مشخص نیست. شرکت ال جی پرچمدار بعدی خود را در یک رویداد مخصوص پیش از کنگره جهانی موبایل رونمایی می کند.