روند بازسازی در روستاهای زلزله زده به مراحل پایانی رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری کرمانشاه، هوشنگ بازوند عصر چهارشنبه در نشست فرمانداران و بخشداران مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس بازدیدهای میدانی که از مناطق زلزله زده داشته‌ایم، روند بازسازی روستاهای زلزله زده به مراحل پایانی خود رسیده است.

وی افزود: بازسازی برخی خانه های آسیب دیده، به پایان رسیده ولی هنوز کسی در آن ها ساکن نشده که ممکن است دلایلی همچون ترس از پس لرزه ها داشته باشد.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: بعد از عید نوروز و با توجه به اتمام روند بازسازی در روستاهای زلزله زده، به تدریج ستادهای بازسازی در این مناطق را جمع آوری می شوند.

بازوند گفت: بنابر گزارش سازمان جهاد کشاورزی تاکنون حدود ۱۱ هزار جایگاه های دامی بازسازی شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بازسازی ۲۵۰۰ واحد آسیب دیده از زلزله متعلق به مددجویان کمیته امداد به اتمام رسیده است و تا پایان سال نیز ۲۵۰۰ واحد دیگر آماده تحویل می شود. باقی مانده واحدها نیز تا خرداد ۹۸ به اتمام می رسد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: با تلاش های شبانه روزی که طی این مدت صورت گرفته، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای مناطق زلزله زده تخصیص یافته است؛ فرمانداران و بخشداران مناطق زلزله زده با جدیت به دنبال جذب کامل این اعتبارات ارزشمند برای بازسازی باشند.