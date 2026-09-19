به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام صفدر پناهی بعدازظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه جهاد تبیین کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به فعالیت نهادهای حوزوی و نمایندگیهای ولیفقیه در دانشگاهها و آموزش و پرورش اظهار کرد: در سطح استان تقسیم وظایف مناسبی میان نهادهای مختلف با محوریت دفتر نماینده ولیفقیه انجام شده و اقدامات اجرایی نیز با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: نهادهای حوزوی و تبلیغی همواره در خط مقدم جهاد تبیین قرار داشتهاند و طرحهای مختلفی از جمله طرح «امین» در آموزش و پرورش و اعزامهای تبلیغی حوزههای علمیه در حال اجراست.
مدیر حوزه علمیه بویراحمد ادامه داد: بخش قابل توجهی از این فعالیتها بهصورت خودجوش و میدانی انجام میشود و لزوماً در قالب گزارشهای اداری بازتاب پیدا نمیکند، بنابراین باید سازوکاری برای ثبت و ارائه دقیقتر این اقدامات ایجاد شود.
ضرورت تقویت تابآوری مردم در شرایط اقتصادی
پناهی با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور تصریح کرد: تا پیش از این، تمرکز اصلی در برنامههای فرهنگی و تبیینی بر تقویت روحیه شجاعت، غیرت دینی و شور انقلابی مردم بود که نتایج قابل توجهی به همراه داشت، اما در شرایط فعلی که جامعه با فشارهای اقتصادی و معیشتی مواجه است، باید افزایش تابآوری مردم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی هشدار داد: اگر در تبیین مسائل بهدرستی عمل نکنیم، فشارهای اقتصادی ناشی از گرانیها میتواند در کنار تلاش دشمن برای تحریک افکار عمومی، زمینهساز برخی آسیبهای اجتماعی شود.
مدیر حوزه علمیه بویراحمد بر همین اساس خواستار بازنگری در ساختار و برنامههای قرارگاه جهاد تبیین شد و گفت: باید متناسب با شرایط موجود، اولویتهای جدیدی برای فعالیتهای تبیینی تعریف شود.
ضرورت انسجام در برنامههای جهاد تبیین
پناهی همچنین بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در فعالیت قرارگاههای جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، برنامهریزی مدون و منسجم است.
وی افزود: باید محورهای مشخصی تعیین شود و دستگاهها بر اساس همان شاخصها حرکت کنند تا امکان گزارشگیری دقیق از اقدامات فراهم شود و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود.
مدیر حوزه علمیه بویراحمد ادامه داد: با این شیوه میتوان مناطقی را که از پوشش کمتری برخوردار هستند شناسایی و برای تقویت فعالیتهای تبیینی در آنها برنامهریزی کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رسالت تاریخی ما در این مقطع حساس، روشنگری و همراهی با مردم است و حوزههای علمیه و نهادهای حوزوی با تمام توان برای تقویت روحیه تابآوری جامعه و کاهش آثار فشارهای روانی و اقتصادی در کنار مردم خواهند بود.
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