نظامیان انگلیسی همراه با تجهیزات جدید به افغانستان اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، دس بران،در جمع نمایندگان مجلس عوام انگلیس اعلام کرد: نظامیان انگلیسی که قرار است در بهار به افغانستان اعزام شوند به همراه زره پوش های نظامی، توپخانه، بالگرد و سایر تجهیزات مدرن نظامی به این کشور وارد خواهند شد.

وزیر دفاع انگلیس در حالی این خبر را اعلام کرد که هنوز سایر کشورهای عضوسازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) تصمیمی برای اعزام نیروهای جدید به افغانستان اتخاذ نکرده اند و این درحالیست که چندی پیش کشورهای عضو ناتو با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان موافقت کرده بودند.

به گزارش تلگراف تجهیزات جدیدی که قرار است به همراه نظامیان انگلیسی وارد افغانستان شوند شامل:

-14 زره پوش مجهز به آخرین تجهیزات نظامی

-چهار سیستم موشکی M270 ،موشک اندازهای مجهز به سیستم موقعیت یاب

-بالگردهای نظامی مدل Sea King که توانایی حمل 27 نفر را داشته و به توپخانه مجهز است( بالگرد های توپ دار)

و برخی دیگر از تجهیزات و اسلحه های نظامی سبک است.

چند روز پیش خبر اعزام نیروهای جدید انگلیسی به افغانستان اعلام شده بود و قرار بود که روز دوشنبه دس بران این موضوع را به طور رسمی در مجلس عوام انگلیس مطرح کند.

در همین رابطه برخی مقامهای انگلیسی اعلام کرده بودند به علت امتناع برخی از کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی( ناتو ) از اعزام نیروهای جدید به افغانستان،انگلیس تصمیم گرفت نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

با اعزام این نیروها به افغانستان، شمار نیروهای انگلیسی حاضر در این کشور به بسش از هفت هزار نفر می رسد.