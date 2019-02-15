کماندار آذربایجان‌ شرقی قهرمان ریکرو مردان شد

به گزارش خبرنگار مهر، کماندار آذربایجان‌ شرقی قهرمانی مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری و فینال فینالیست‌ها با عنوان جام فجر در بخش ریکرو مردان شد.

مسابقات مرحله هفتم رنکینگ کشوری و فینال فینالیست‌ ها به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان جام فجر در سایت تیراندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

تعداد ۱۶ کماندار به مرحله فینال رشته ریکرو و کامپوند راه پیدا کرده بودند که نفرات برتر در ۲ بخش زنان و مردان معرفی شدند.

در بخش ریکرو مردان عرفان ارژنگی پور از استان آذربایجان شرقی به مقام قهرمانی رسید و مهدی نظریان از یزد و احمد قطب زاده از تهران هم اول و دوم شدند.

همچنین در بخش رریکرو زنان ملیکا عبدلکریمی از کیش، مبینا فلاح از یزد و رویا نوریان از اصفهان اول تا سوم شدند.

اما سوگند حداد از البرز، سارا تبیان از بوشهر و مژپان مژگانی از همدان رتبه های اول تا سوم کامپوند زنان را در اختیار گرفتند.

در رشته کامپوند مردان هم سید حسام الدین کوثر از مازندران اول شد و رسول امین زاده از تهران و میلاد بطامی از لرستان دوم و سوم شدند.