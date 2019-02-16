ورود به دهه پنجم انقلاب را با افتخار آغاز کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در دیدار تعدادی از اعضای بنیاد نخبگان استان قزوین با تبریک ورود به پنجمین دهه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار کرد: همه باید یکدیگر را دعوت کنیم که از همین امروز برای برگزاری جشن پنجاه سالگی انقلاب آماده شویم و وظایف و رسالتهای خود را به درستی انجام دهیم.
نماینده ولیفقیه در قزوین یادآور شد: آیتالله حسنزاده آملی میفرمایند؛ «انقلاب اسلامی بین الطلوعین ظهور است»، یعنی این انقلاب شکل گرفت تا ما برای حضور در حکومت نورانی حضرت صاحب الزمان (عج) آماده شویم.
امام جمعه قزوین با اشاره به اهمیت اقتصاد عنوان کرد: تا به امروز معنایی که مفهوم کامل اقتصاد را تبیین کند، ندیده ام، معمولا "اقتصاد" را "میانهروی" معنا میکنند، در صورتی که اقتصاد از ریشه "قصد" گرفته شده و همخوانی با این معنا ندارد و در واقع "میانهروی" از ابزار اقتصاد است.
وی اقتصاد را به معنای مصرف هوشمندانه از هر چیزی دانست و یادآور شد: ما اگر نسبت به واژه "اقتصاد" معرفت داشته و کاربردی به آن نگاه کنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد، یعنی هرکاری هدفمند انجام می شود.
نماینده ولیفقیه در قزوین با بیان اینکه ما در حوزههای مختلف به معنای کلیدواژههای قرآنی ظلم کردیم، گفت: "تقوا" یکی از کلیدواژههای خدای متعال در قرآن کریم است، اما ما با معناکردن اشتباه آن به «ترس و پرهیز» و تزریق آن به جامعه، مردم را از تقوا دور کردیم.
آیتالله عابدینی بیان کرد: خدای متعال ذکر را برای بالندگی، کمال و عظمت در اختیار انسانها قرار داده است، اما ما ذکر را فقط زمزمه زبانی اذکار معرفی کردیم بدون اینکه عقل، فکر و قلب ما درگیر این ذکر شود.
وی افزود: یک فردی که با مهندسی دینی ساخته شده باشد نماز، عبادت، شجاعت، تقوا، حق طلبی و کرامت در وجود او دقیق چینش شده است. پس از مهندسی دینی فردی باید مهندسی اجتماعی دین هم ایجاد شود که برپایی نماز جماعت، کمک به هم نوع، وحدت، برادری و کمک به مظلومان عالم در این مهندسی چینش شده است.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: در روایات تاکید شده که نماز ستون دین است درکنار ستون دین بودن نماز، "ولایت" ستون نماز معرفی شده و بدون ولایت هیچ کدام از اعمال ما مورد قبول واقع نمیشود، این موضوع نظامند بودن دین را نشان میدهد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تاکید کرد: اگر دین را نظامند، هوشمندانه و مهندسی شده نبینیم، نمازجمعه و جماعت و مساجد و نمازهای ما حالت افسرده پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امیرمومنان(ع) میفرمایند: "دنیا فریبت میدهد و به تو ضرر وارد میکند و میگذرد"، این حدیث امام نشان میدهد که ما با بیتوجهی به دین به چه میزان قربانیان دنیا و دنیاپرستی داشتیم.
وی گفت: فرعون جامعهای درست کرده بود که خداوند درباره آن میفرماید مردم خود را تحقیر میکرد تا از او فرمانبری کنند، متاسفانه گاهی احساس میشود در فضای دانشگاهها احزاب و جریانها این شرایط را رقم زدهاند و به دنبال زدودن جوانمردی و استقلال اساتید هستند.
آیتالله عابدینی عنوان کرد: ایران اسلامی دارای یک نظام مقدس جمهوری اسلامی است و باید شخصیتها در شأن این نظام رشد کرده و تربیت شوند تا آرمانهای انقلاب را در تمدن اسلامی عهدهدار شوند و این امر فقط با اتحاد و همدلی همه شکل میگیرد.
امام جمعه قزوین تاکید کرد: همه باید در حوزههای مختلف سرمایههای آبرویی خود را به میدان بیاوریم و این آبرو را به خدا بسپاریم، خداوند امانتدار بسیار خوبی است و این آبرو را خداوند به بهترین نحو به ما برمیگرداند.
وی گفت: در تمدن اسلامی ما باید شخصیتهایی داشته باشیم که هرکدام امام و رهبری اطرافیان خود را عهدهدار باشند، در این تمدن ما باید دارای عزت و اقتدار و امنیت باشیم، در تمدن اسلامی باید پناهگاه و پشتیبان مظلومان جهان باشیم، امید به آینده نیز از دیگر ویژگیهای انسانهای حاضر در تمدن اسلامی است.
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