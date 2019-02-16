سامسونگ از تبلتی با ضخامت ۵.۵ میلیمتر رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سامسونگ قصد دارد با تبلت جدید خود با اپل مقابله کند. این شرکت کره ای از دستگاه Galaxy Tab S۵e رونمایی کرده که سبک ترین و نازک ترین تبلت این شرکت است. همچنین در این تبلت از دستیار صوتی «Bixby» برای نخستین بار استفاده شده است.

تبلت مذکور با قیمت پایه ۳۹۹ دلار از سال جاری برای فروش عرضه می شود. Galaxy Tab S۵e نمایشگر ۱۰.۵ اینچی با قاب فلزی بسیار نازک و بسیار سبک دارد. ضخامت دستگاه ۵.۵ میلیمتر و وزن آن فقط ۴۰۰ گرم است.

نسبت نمایشگر به بدنه دستگاه نیز ۸۱.۸ درصد است. علاوه برآن که Galaxy Tab S۵e مجهز به فناوری شارژ سریع است، یک بار شارژ دستگاه ۱۴.۵ ساعت دوام دارد. تبلت مذکور با RAM ۴ گیگابایتی و حافظه ۶۴ گیگابایتی عرضه می شود.

همچنین آخرین نسخه سیستم عامل آندروید(Pie) نیز روی آن نصب شده است.در کنار تمام این موارد Galaxy Tab S۵e مجهز به اکسسوری DeX است که به کاربر اجازه می دهد دستگاه را به رایانه رومیزی خود متصل کنند.

DeX که در سال ۲۰۱۷ میلادی عرضه شده به کاربر اجازه می دهد با استفاده از رایانه رومیزی با تبلت یا موبایل کار کند.