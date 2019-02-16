آب «چشمه علی» ری به مدت ۱۰ روز قطع می شود

حسن خلیل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از قطع آب «چشمه علی» ری خبر داد و اظهار داشت: قطع آب این چشمه به دلیل فعالیت دستگاه حفر مترو به مدت ۱۰ روز از ۵ اسفند انجام می شود.

وی از جاری شدن مجدد آب در چشمه علی پس از پایان فعالیت دستگاه حفر مترو خبر داد و گفت: کاهش دبی آب در چشمه علی نیز در حال بررسی است و امیدواریم برطرف شود.

رییس کمیسیون میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت: قدمت چشمه علی حدود ۸ هزار سال است، ابتدای سال جاری کاملا خشک شده بود، اما با پیگیری های متعدد مجددا آب در این چشمه جاری شد.