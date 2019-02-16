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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

رییس کمیسیون میراث فرهنگی شورای شهر تهران:

آب «چشمه علی» ری به مدت ۱۰ روز قطع می شود

آب «چشمه علی» ری به مدت ۱۰ روز قطع می شود

ری- رییس کمیسیون میراث فرهنگی شورای شهر تهران از قطع ۱۰ روزه آب چشمه علی ری به دلیل حفاری مترو خبر داد.

حسن خلیل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از قطع آب «چشمه علی» ری خبر داد و اظهار داشت: قطع آب این چشمه به دلیل فعالیت دستگاه حفر مترو به مدت ۱۰ روز از ۵ اسفند انجام می شود.

وی از جاری شدن مجدد آب در چشمه علی پس از پایان فعالیت دستگاه حفر مترو خبر داد و گفت: کاهش دبی آب در چشمه علی نیز در حال بررسی است و امیدواریم برطرف شود.

رییس کمیسیون میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت: قدمت چشمه علی حدود ۸ هزار سال است، ابتدای سال جاری کاملا خشک شده بود، اما با پیگیری های متعدد مجددا آب در این چشمه جاری شد.

کد مطلب 4543325

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