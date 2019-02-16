اجرای طرح تهیه مواد غذایی برای نیازمندان در مناطق کم برخوردار

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در نشست پویش لبخند مهربانی گفت: این پویش در سه مرحله برگزار شد که مرحله سوم آن با هدف تهیه مواد غذایی برای مناطق کم برخوردار از امروز تا یک ماه دیگر در سراسر کشوربرگزار می شود.

وی افزود: در اولین مرحله از پویش لبخند مهربانی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی برگزار شد، ۹۵ میلیارد ریال کمک های مردمی، نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۹۰ هزار دانش آموز از نوشت افزارهای لازم برخوردار شدند، گفت: مرحله دوم طرح لبخند مهربانی با هدف تأمین لباس گرم برگزار شد که طی آن ۶۴ میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی جمع آوری شد و در نهایت ۶۰ هزار کودک از لباس گرم بهره مند شدند.

وی به مرحله سوم پویش لبخند مهربانی اشاره کرد و اظهارداشت: با این طرح که از امروز آغاز می شود، هموطنان و خیرین در سراسر کشور می توانند کمک های نقدی و غیرنقدی خود را برای تأمین مواد غذایی نیازمندان در مناطق کم برخوردار ارسال کنند و ما نیز در قالب بسته های غذایی آنها را توزیع خواهیم کرد.

به گفته قبادی دانا، این بسته غذایی شامل حبوبات، تن ماهی، چای، رب گوجه فرنگی، روغن، ماکارونی و شیرینی خواهد بود که بین نیازمندان تقسیم می شود.

وی گفت: قصد داریم با استفاده از تکنولوژی و توان متخصصان، زمینه ای فراهم کنیم تا خیرین بتوانند کمک های خود را به صورت فردی ارائه دهند.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا امکانی فراهم کنیم تا هموطنان خارج از کشور نیز بتوانند در این کمپین مشارکت داشته باشند.