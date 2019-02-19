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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۵۹

خدری در گفتگو با مهر:

بودجه ۹۸ واقعی نیست/قدرت مانور نمایندگان با این بودجه سلب شده است

بودجه ۹۸ واقعی نیست/قدرت مانور نمایندگان با این بودجه سلب شده است

نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: بودجه ۹۸ به گونه‌ای نیست که نمایندگان بتوانند روی آن مانور دهند و همین که از پس هزینه‌های جاری برآییم، هنر کرده‌ایم.

عبدالحمید خدری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توجه به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه در بودجه ریزی، گفت: متأسفانه بودجه ۹۸ به گونه‌ ای نیست که نمایندگان مجلس بتوانند آن طور که باید و شاید در آن اظهار نظر کنند و پیشنهاد دهند.

وی افزود: بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال آینده به هیچ وجه واقعی نیست و با این بودجه قطعا در سال آینده به مشکل بر می خوریم.

نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: این بودجه جایی ندارد که نمایندگان بتوانند روی آن مانور دهند و همین که بتوانیم با این بودجه از پس هزینه‌ های جاری سال آینده برآییم، هنر کرده‌ایم.

کد مطلب 4544796
زهرا علیدادی

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