حملات سنگین ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه حماه و ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تشدید درگیری میان ارتش سوریه و گروههای تروریستی پس از نشست سوچی خبر دادند و اعلام کردند که ارتش سوریه مواضع تروریستهای جبهه النصره را در روستای الجیسات هدف حملات سنگین خود قرار داده است و این در واکنش به حملات آنها به مواضع ارتش سوریه در حومه شمالی حماه رخ داده است.

ارتش سوریه مواضع تروریستهای جبهه النصره را در روستاهای السقیلبیه، الحویز و الشریعه در حومه غربی حماه هدف قرار داد و مواضع وابسته به گروه موسوم به کتائب العزه را در اطراف شهرک اللطامنه هدف قرار داد.

همچنین ارتش سوریه مواضع جبهه النصره را در اطراف شهرک های قلعه المضیق و حرض القصابیه در واکنش به حملات تروریستها به نیروگاه برق محرده و شهر محرده و شهر سلحب و شهر الزلاقیات، زیر آتش سنگین قرار داد.

ارتش سوریه مواضع تروریستها را در شهرهای معره النعمان و خان شیخون در حومه جنوبی ادلب هدف قرار داد و جنگنده های سوری در حومه حماه و ادلب در حال پرواز گسترده هستند.