خبرگزاری مهر- گروه جامعه- موسی تیزرو: صبح امروز آئین بازآفرینی باغ‌های عبقری و وثوق‌الدوله در مناطق ۲ و ۱۴ با حضور شهردار تهران و رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد.

باغ وثوق‌الدوله یکی از باغ‌های متعلق به بنیاد مستضعفان است که با داشتن بنای ارزشمند میراثی در این باغ تاریخی و طبیعی، به دلیل بی‌توجهی و به مرور زمان، بخش اعظمی از درختان کهنسال این باغ نابود شده است.

با پیگیری مدیریت شهری، این باغ ارزشمند پس از واگذاری به شهرداری تهران، توسط شهرداری منطقه ۱۴ بازآفرینی شده و از این پس شهروندان می‌توانند از آن به عنوان یک مکان تفرجگاهی برای گذران اوقات فراغت استفاده کنند.