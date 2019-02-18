کنگره جراحان فک و صورت ایران فردا آغاز بکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران دردایی، گفت: افتتاحیه کنگره با سخنرانی دبیر شورای عالی دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران آغاز می شود.

وی با اشاره به حضور سخنرانانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا، بلژیک، و...، در کنگره پیش رو، افزود: در این کنگره، جراحان فک و صورت، متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحان پلاستیک، دندانپزشکان عمومی که بالغ بر ۱۲۰۰ شرکت کننده می شود، حضور دارند.

دردایی ادامه داد: در کنگره امسال موضوعاتی همچون مشکلات مادرزادی، تومورها، شکاف کام، ناهنجاری های فکی، پیوند استخوان، سرطان ها، ایمپلنت ، زیبایی و...، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیر اجرایی کنگره افزود: در مراسم افتتاحیه از دو پیشکسوت رشته جراحی دهان، فک و صورت (دکتر یزدی و دکتر مسگرزاده) تقدیر خواهد شد. همچنین از کتاب تاریخچه جراحی فک و صورت در ایران رونمایی می شود.

دردایی گفت: همزمان با هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران، نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس و هفتمین سموزیوم پژوهشی محققین جوان برگزار می شود.

هفدهمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان ، فک و صورت ایران با شعار «از بدو تولد تا کهنسالی»، در روزهای ۳۰ بهمن تا ۳ اسفند ۹۷ در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.