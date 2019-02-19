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۳۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۲۵

با تایید رئیس باشگاه؛

«ایکاردی» قطعا در اینتر خواهد ماند

«ایکاردی» قطعا در اینتر خواهد ماند

رئیس باشگاه اینتر تایید کرده که مائورو ایکاردی در این تیم خواهد ماند و این تیم هیچ برنامه‎ای برای فروش او به باشگاه یوونتوس ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که آینده مائورو ایکاردی در اینتر در ابهام قرار دارد، استیو ژنگ، رئیس باشگاه، احتمال پیوستن این ستاره آرژانتینی به یوونتوس را رد کرده است. اخیرا در این باشگاه بازوبند کاپیتانی از ایکاردی گرفته شده است. این اتفاق بعد از این که واندا نارا، همسر ایکاردی درباره تمدید قرارداد این بازیکن اظهار نظر کرد رخ داد.

اما با بالا گرفتن شایعات درباره درگیری و جو نامناسب در تیم رئیس باشگاه مجبور به نشان دادن واکنش شد.

او در این باره گفت: در فوتبال هرگز نمی‌توان مطمئنا گفت که معامله‌ای با یوونتوس انجام نخواهد شد. اما در این مورد خاص هیچ شانسی وجود ندارد که ایکاردی به تیم تورینی ملحق شود. ما در حال مذاکره با ایکاردی برای تمدید قراردادش هستیم.

البته ژنگ اعلام کرده که از نظر او هیچ بازیکنی بزرگ‌تر از باشگاه نیست: فلسفه ما همیشه این بوده که گروه به فرد برتری دارد. تابستان آینده مطمئنا در پنجره نقل و انتقالات عملکردمان از دوره قبل بهتر خواهد بود.

کد مطلب 4546262

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