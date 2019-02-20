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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

رونمایی از قطعه «سبک زندگی»با موضوع سبک زندگی اصیل اسلامی ایرانی

رونمایی از قطعه «سبک زندگی»با موضوع سبک زندگی اصیل اسلامی ایرانی

ورامین- سرپرست گروه همخوانی آل یاسین ورامین از رونمایی قطعه «سبک زندگی» با مضامین سبک زندگی اصیل اسلامی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجفی صبح چهارشنبه با اعلام خبر رونمایی قطعه جدید گروه آل یاسین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به سبک زندگی اسلامی ایرانی و دسیسه های دشمنان جهت تضعیف ایمان جوانان با شیوه‌ها و ابزارهای متکی به فناوری‌های ارتباطی و رسانه‌ای اعم از هنر و سینما و فضای مجازی و غیره، گروه همخوانی آل یاسین تصمیم به ساخت قطعه «سبک زندگی» گرفت.

وی ادامه داد: کلید واژه هایی از جمله احترام به والدین، فضای مجازی، تفریحات، محبت به اطرافیان، دوری از عشق های مجازی و دروغ، در سروده محاوره ای محمد جواد حقانی شاعر فرهیخته به تصویر کشیده شده است.

نجفی افزود: ضبط استودیویی و تنظیم جذاب این اثر توسط امیر سهیل سرافرازی آهنگساز برتر کشوری صورت پذیرفته است.

سرپرست گروه همخوانی آل یاسین گفت: بارها بر اینکه هنر، بهترین ابزار نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی است تاکید شده و ساخت آثار جدید گروه آل یاسین با توجه به توصیه های کارشناسان خوش فکر مذهبی جوان صورت می گیرد و در محافل مختلف، قول ساخت آثاری با موضوع مرگ، فضای مجازی، امید به آینده، نابودی اسرائیل را به مخاطبان خود دادیم و امیدواریم در کمترین زمان ممکن به اهداف خود در این زمینه برسیم.

نجفی در ادامه بیان داشت: در گذشته به ذهن دشمنان انقلاب اسلامی نمی رسید که زمانی فرابرسد تا گروههای سرود و همخوانی ایران عزیز تا این حد، در زمینه جذب نوجوانان و جوانان موفق باشند.
 

کد مطلب 4547530

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