به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، آرامکوی سعودی طی دیدار ولیعهد عربستان ، محمد بن سلمان، از چین با شرکت‌های چینی توافقی برای توسعه مشترک یک مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار امضا کرد.

آرامکو و شرکت صنایع شمالی چین، نورینکو، به همراه شرکت پانجین سینسن، روز جمعه توافق کردند بزرگترین پروژه مشترک چین با یک طرف خارجی را آغاز کنند. آرامکو در بیانیه‌ای اعلام کرد: مجتمع جدید در شهر پنجین در استان لیائونینگ چین، دایر خواهد شد و قرار است از سال ۲۰۲۴ فعالیت تجاری خود را آغاز کند.

این شرکا شرکت جدیدی تاسیس خواهند کرد که نام آن شرکت پتروشیمی هواجین آرامکو خواهد بود. بخشی از این پروژه شامل ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. آرامکوی سعودی ۳۵ درصد از سهام این مجتمع را در اختیار خوهد داشت، درحالی‌که شرکای چینی آن، نورینکو و پنجین، به ترتیب ۳۶ و ۲۹ درصد از سهام را در اختیار خواهند داشت.

قرار است آرامکو تا ۷۰ درصد نفت مورد نیاز پالایشگاه را تامین کند.

همچنین این شرکت توافقی برای خرید ۹ درصد از سهام یک مجتمع پتروشیمی و پالایشگاهی در استان ژه‌جیانگ، با ظرفیت ۸۰۰ هزار بشکه در روز، را امضا کرده است.