به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح شرایط این تیم و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، از امیر قلعه نویی و دستیارانش که سال گذشته در ذوب آهن بودند و با نایب قهرمانی در لیگ زمینه ساز حضور این تیم در لیگ قهرمانان شدند، تشکر کرد.

قلعه نویی سرمربی فعلی سپاهان از آذری بابت صحبت هایش تشکر کرد و بدون آنکه از باشگاه استقلال اسمی بیاورد، از نحوه رفتار و برخورد این باشگاه گلایه کرد.

قلعه نویی نوشت: «زندگی همین است. ترک خانه ای به مقصد خانه دیگر. گاهی نامه ای از رفقا و هم محلی های سابق به دستت می رسد که حالت را خوب می کند و روزت را می سازد. سعید جان (سعید آذری مدیرعامل ذوب آهن) حرف های تو دوست عزیزم برایم حکم همان نامه را داشت که در خانه تازه ام سپاهان به دستم رسیده و قدر دانسته شدن از سوی تو تنها بابت یک سال همکاری قطعا افتخار بزرگی است. کاش همه مدیران معرفت و مردانگی تو را داشتند. سعید جان جوانی و عمرم را پای سرپانگه داشتن خانه دیگری گذاشتم که اصلا پشیمان نیستم برای هرآنچه تقدیم اهل آن خانه کردم اما نه تنها نامه ای از آنهایی که خود را صاحب آن خانه می پندارند به دستم نرسید که از وقت بدرقه تا به امروز درگیر بی معرفتی ها و بی اخلاقی هایشان بوده ام. خدا تو را برای فوتبال ایران نگه دارد.»