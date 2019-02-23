تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت نام در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزئیات لایحه جامع انتخابات، گفت: در این لایحه برای ثبت نام داوطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواد ۵۵ تا ۵۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف شده که هر یک از داوطلبان باید از آنها برخوردار باشند.

وی افزود: تمامی داوطلبانی که قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند باید از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است برخوردار باشند.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: تابعیت ایرانی، تدین به دین اسلام و عمل به احکام در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن سلامت جسمی در حد برخورداری از شنوایی و گویایی در انتخابات‌ها و بینایی در انتخابات ریاست جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط هفت‌گانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات است.

سامانی با اشاره به شروط اختصاصی جدید برای داوطلبان مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، گفت: داوطلبان شرکت در این دو انتخابات علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید یا از طرف حزب دارای فعالیت معتبر معرفی شوند یا اینکه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه خود را ارائه کنند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، داوطلبانی هم که از این شرایط برخوردار نیستند می توانند مبلغی که میزان و شرایط آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود را سپرده گذاری کرده و مستندات آن را هنگام ثبت نام ارائه کنند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه موضوع ثبت نام‌های بی شمار در انتخابات همواره مورد انتقاد مجریان، ناظران و عموم مردم در زمان نام نویسی و بررسی صلاحیت افراد بوده است، تصریح کرد: در لایحه جامع انتخابات تلاش شده با تعیین شاخص های عمومی و اختصاصی متناسب با ویژگی های هر یک از انتخابات، سازوکاری فراهم شود تا صرفاً داوطلبان متناسب با آن انتخابات اقدام به ثبت نام کنند.