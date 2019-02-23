به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی‌زاده اظهار کرد: در بحث رفاهی، شمار سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان از ۱۰۰ به ۲۰۰ هزار مورد رسیده و ۵۰ درصد تخفیف هتل نیز برای بازنشستگان در نظر گرفته‌ شده است.

وی افزود: در بخش درمان هم سال قبل هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود که امسال ۴۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شد، ضمن آن که بیمه تکمیلی بازنشستگان زیر پوشش نیز در حال ساماندهی است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر لزوم اجرای قانون ماده ۸۵ خدمات کشور مبنی بر یکسان بودن امتیازات و مزایای بازنشستگان با شاغلان، تصریح کرد: عده‌ای مشکلات این قشر را در کنار مشکلات آب و محیط زیست به عنوان ابر چالش معرفی می‌کنند اما معتقدم این امر یک ابر مسأله بوده و قابل حل است.

تقی‌زاده با بیان این که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیاز است، افزود: درخواست ما این است که ۱۵ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ برای این امر تخصیص یابد و این امر نیازمند همدلی و تدبیر همه بخش‌هاست.

وی تدبیر علمی، نقد عالمانه و منصفانه و نگاه امیدوارانه به آینده را لازمه عبور از شرایط فعلی دانست و ادامه داد: کشور قبلا هم شرایط تحریم را تجربه کرده ولی امروز می‌توان با مدیریت صحیح، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد همانگونه که بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق بالاترین سودها را دارند.

این مسئول با بیان اینکه بازنشستگان نباید در خانه بمانند بلکه باید به صحنه بیایند، گفت: در همین خصوص در حال طراحی شغل‌هایی هستیم که آنها را مشغول کنیم و سپردن اداره کانون‌های بازنشستگی به بازنشستگان از جمله کارهاست.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور یادآور شد: وقتی ورودی دستگاه‌ها به ازای خروجی آنها کمتر است چرا برخی موارد شاهد هستیم، از طریق حیات خلوت‌ها و بدون توجه به در نظر گرفتن منبع مالی برای پرداخت حقوق و با فشار به صندوق‌ها، نیروهای ورودی رشد می‌یابد.

تقی زاده با بیان این که حداقل ۵۱ درصد مشکلات در جلسات مدیران و با هم‌افزایی دستگاه‌ها در شورای هماهنگی استان‌ها قابل حل است، اضافه کرد: هر کسی که نمی‌تواند مشکل را حل کند باید کنار برود.

وی از سرمایه گذاری در طرح‌های با توجیه اقتصادی مناسب برای درآمدزایی صندوق، استقبال کرد و گفت: هم اکنون پول و گنجینه داریم ولی باید با مدیریت صحیح و در عمل از آنها بخوبی استفاده کنیم.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور همچنین با بیان اینکه در ایران بازنشستگی در سنین میان‌سالی اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: میانگین سن بازنشستگی در کشور ما حدود ۵۲ سال و در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۶۵ درصد حقوق‌بگیران بازنشسته کم‌تر از ۶۵ سال دارند ولی پیشنهاد ما ۶۸ تا ۷۰ سال است.