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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۳۷

سردار کمالی در گفتگو با مهر:

خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ منتفی شد

خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ منتفی شد

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با تصویب بندی از لایحه بودجه ۹۸ درباره لزوم تسویه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، عملا خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ منتفی شد.

موسی کمالی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تصویب بندی از لایحه بودجه ۹۸ درباره لزوم تسویه حساب خریداران خدمت سربازی مشمول در سال جاری، عملا خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ منتفی شد.

وی افزود: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی، بندالحاقی ۳ تبصره ۱۱ را تصویب کردند.

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: بر این اساس دولت مکلف است اقساط جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۸ وصول و به حساب خزانه واریز کند.

کمالی تصریح کرد: افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌شوند.

وی ادامه داد: در چند سال گذشته بندی در لایحه بودجه برای تعیین شرایط خرید خدمت سربازی برای مشمولان غایب تصویب می‌شد که امسال این بند از بودجه حذف شد لذا پرونده خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ بسته شد.

کد مطلب 4549982

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    نظرات

    • احمد محمدی IR ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
      6 3
      پاسخ
      من دیگه رای نمیدم به هیچ عنوان به هیچ کسی و هیچ نهادی .هر موقع کارشون با این مردم بدبخت تموم میشه دیگه کاری باهامون ندارن .یعنی چی دقیقا حالا که نوبت متولدین ۷۲ شد لغو شد.

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