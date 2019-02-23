جنگ تجاری صادرات دانه سویای آمریکا به چین را ۹۰ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از مقامات دولت ترامپ خبر داد که در سال زراعی ۲۰۱۹، پیش‌بینی می‌شود صادرات دانه سویای آمریکا به چین به شدت کاهش یابد که این اثرات منفی سیاست‌های تجاری خصمانه آمریکا در قبال چین است.

اقتصاددان ارشد وزارت کشاورزی آمریکا، رابرت جوهانسون گفت: به علت اختلافات تجاری، صادرات دانه سویا به چین، ۲۲ میلیون تن یا بیش از ۹۰ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، در صورتی که دولت ترامپ به سیاست‌گذاری‌های تجاری فعلی خود ادامه دهد، چین از اولین خریدار بزرگ دانه سویای آمریکا در ۲۰۱۷ به پنجمین خریدار بزرگ آن در ۲۰۱۹، تبدیل می شود.

این اقتصاددان در اجلاس سالانه وزارت کشاورزی آمریکا، در واشنگتن، گفت: پیش‌بینی می‌شود سهم کل صادرات کشاورزی آمریکا به چین به ۶ درصد برسد که افت شدیدی محسوب می‌شود.

ترامپ با این حساب که میلیاردها دلار به حساب‌های ذخیره خزانه‌داری آمریکا سرازیر شده است، از تعرفه‌های خود بر کالاهای چینی دفاع می‌کند، درحالی‌که این ممکن است از دیدگاه تجاری ترامپ درست به نظر برسد، اما از لحاظ سیاسی ممکن است منجر به مرگ سیاسی او در ۲۰۲۰ شود. کشاورزانی در ایالت‌های ایلینویز، ایندیانا و ویسکتنزین، با سرعتی بیش از آن‌چه در بحران بزرگ مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، ورشکسته خواهند شد.

دیوی استیفنز، معاون اتحادیه دانه سویای آمریکا، می‌گوید: اگر این جنگ تجاری به زودی حل‌وفصل نشود، ما شاهد عواقب بازگشت‌ناپذیری خواهیم بود.

سخنگوی اتحادیه ملی کشاورزان آمریکا هم به اسپوتنیک گفت: علاوه بر این که کشاورزان به سوی ورشکستگی می‌روند، قیمت محصولات کشاورزی هم سال‌ها پایین خواهد ماند، چراکه ما خوشنامی خود، به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد را از دست داده‌ایم.