۵۰۵ پروژه سفر رئیس جمهور به ایلام در حال اجرایی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی شامگاه پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان در حوزه عمرانی استان اظهار داشت: مجموع اعتبارات مصوبات سفر در بخش پروژه‌های عمرانی استان بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومان است که در قالب ۵۰۵ پروژه در حال اجراست.

وی افزود: از این میزان هشت‌هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان برنامه و بودجه کشور دوهزار و ۷۴۴ میلیارد تومان از محل منابع دستگاه‌های اجرایی ملی و ۸۱۹ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات استانی تأمین شده است. همچنین دوهزار و ۵۱۵ میلیارد تومان دیگر از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص یافته است.

دارابی ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، توزیع اعتبارات مربوط به سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ انجام گرفته و تا پایان سال ۱۴۰۴ جمع کل پرداختی‌ها به ۶۸۸.۵ میلیارد تومان رسیده است. برای سال ۱۴۰۵ نیز رقم تخصیص‌یافته ۵ هزار و ۹۲۸.۵ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۶ ۴ هزار و ۵۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

به گفته‌ معاون عمرانی استاندار تاکنون معادل ۵ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان پرداختی انجام شده که نشان‌دهنده‌ی روندی رضایت‌بخش در تحقق تعهدات مالی است. وی در این‌باره اظهار کرد: میزان تحقق پرداخت‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف عبارت است از:سازمان برنامه و بودجه: ۸۶ درصد، دستگاه‌های اجرایی ملی: ۴۱ درصد، اعتبارات استانی ۸۰ درصد، صندوق توسعه ملی ۸۴ درصد.

دارابی با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان گفت: تمام دستگاه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، بنیاد مسکن و دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اجرای پروژه‌های مصوب فعال هستند و بخش قابل توجهی از اعتبارات نیز به‌صورت منظم تخصیص یافته است.

وی اضافه کرد: در برخی حوزه‌ها مانند پروژه‌های مرتبط با وزارت نفت نیز پرداخت‌ها در حال انجام است به‌گونه‌ای که از مجموع منابع ابلاغی تاکنون ۲۸ درصد از سوی سازمان برنامه، ۱۵ درصد توسط دستگاه‌ها و ۳۴ درصد از محل اعتبارات استانی تحقق یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام تأکید کرد: با پیگیری مستمر استاندار و تعامل سازنده میان سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود روند تخصیص اعتبارات در سال آینده نیز با شتاب بیشتری ادامه یابد تا همه مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.