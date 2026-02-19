حریق حدود ۱۰ هکتاری در نیزارهای تالاب انزلی؛ عملیات مهار ادامه دارد

محمدصالح ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع آتشسوزی در حاشیه نیزارهای تالاب انزلی در محدوده روستای سنگاچین اظهار کرد: وسعت این آتشسوزی حدود ۱۰ هکتار برآورد شده است.
وی با بیان اینکه محل وقوع حریق در میان نیزارها و در منطقهای صعبالعبور قرار دارد، افزود: به دلیل نبود مسیر دسترسی برای خودروهای امدادی، عملیات مهار آتش با دشواری همراه بود و نیروها ناچار شدند بهصورت دستی و با استقرار اکیپهای امدادی در کانونهای اصلی، نسبت به کنترل حریق اقدام کنند.
فرماندار بندرانزلی از حضور میدانی مدیرکل محیط زیست استان، نیروهای منابع طبیعی، یگان حفاظت، شورا و دهیاری، بخشداری، بسیج، آتشنشانی و اهالی روستا در محل حادثه خبر داد و تصریح کرد: با تلاش نیروهای عملیاتی تاکنون بیش از دو سوم آتش مهار شده و از سرایت آن به واحدهای مسکونی اطراف جلوگیری بهعمل آمده است.
ضیایی درباره علت وقوع این حادثه گفت: شواهد اولیه حاکی از عمدی بودن آتشسوزی و دخالت افراد سودجو با هدف تغییر کاربری اراضی است که موضوع از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری بوده و در صورت شناسایی عوامل، برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه تالاب انزلی سرمایهای ملی و تنفسگاه استان است، خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد گرم و کاهش رطوبت هوا، هرگونه آتشافروزی در حاشیه تالاب میتواند به بحران گسترده تبدیل شود.
فرماندار بندرانزلی از شهروندان و ساکنان حاشیه تالاب خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا حریق، موضوع را فوراً به ستاد مدیریت بحران و نیروهای حفاظتی اطلاع دهند تا از گسترش خسارات جلوگیری شود.
