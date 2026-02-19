به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله نورمحمدی شامگاه پنجشنبه در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهوری که به ریاست استاندار ایلام برگزار شد، افزود: بخش عمده‌ای از اعتبارات مربوط به وزارت راه و شرکت ساخت تخصیص یافته و توافقاتی نیز در حال نهایی شدن است که بر اساس آن اجرای پروژه‌های این وزارتخانه تا پایان سال آینده به‌طور کامل محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه نوسازی مدارس نیز اعتبار اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان بود که با افزایش ۱۰ میلیارد تومانی به ۱۱۰ میلیارد رسید و اوراق مربوط به این پروژه‌ها تا روز یکشنبه توسط سازمان نوسازی مدارس خریداری می‌شود. سازمان برنامه‌وبودجه نیز تخصیص کامل این مبلغ را تأیید کرده است.

نورمحمدی اظهار داشت: در حوزه فناوری و مدارس شاخص استان، پروژه‌هایی آماده بهره‌برداری هستند که به‌عنوان گزینه‌های بازدید در دستور کار قرار گرفته‌اند. همچنین در بخش درآمدهای مالیاتی، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های فناوری و آموزشی انجام شده و سهم این بخش در سطح ملی افزایش خواهد یافت.

وی درباره چالش‌های اجرایی برخی طرح‌ها گفت: در سامانه سی‌کن هنوز مشکل تملک زمین برطرف نشده و اختلافات مربوط به این بخش باید با همکاری وزارت نیرو و راه‌وشهرسازی حل شود، زیرا این پروژه از طرح‌های ملی اقدام مسکن محسوب می‌شود و عدم رفع این مشکل، روند اجرای طرح را با وقفه مواجه می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: در حوزه علوم پزشکی، تعیین تکلیف پروژه‌های رادیوتراپی و بیمارستان بدره از اولویت‌های اصلی است. همچنین در طرح‌های تنش‌آبی ۱۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات اضافه شده و برای منطقه ملکشاهی نیز ۵۰ میلیارد تومان دیگر تا پایان هفته آینده تخصیص خواهد یافت.

نورمحمدی در خصوص وضعیت راهداری گفت: دربخش راهداری، تعهدات ملی هنوز به‌طور کامل انجام نشده است اما پیگیری‌هایی برای تأمین اعتبارات لازم از منابع ملی در زمینه ایمن‌سازی جاده‌ها و خرید نیوجرسی‌ها در حال انجام است و مکاتبات لازم تا پایان هفته انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پروژه ساختمان خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی نیز در مراحل پایانی قرار دارد و با رفع مشکل آسانسو، مقرر شده در صورت باقی. در این پروژه با تأیید اماده ۲۳ بودجه مقرر شده در صورت باقی‌ماندن منابع اعتبار لازم از محل بودجه سازمان برنامه برای تکمیل آن پرداخت شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام در پایان گفت: با پیگیری مستمر استاندار و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به ایلام با سرعت در حال پیشرفت است و امیدواریم با تخصیص کامل اعتبارات در سال آینده، تمامی پروژه‌های مصوب به نتیجه نهایی برسند.