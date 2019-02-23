نمایش «درساژ» در «سینه دو جونیور» فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، «درساژ» ساخته پویا بادکوبه در بیست و نهمین دوره جشنواره سینه دو جونیور فرانسه در بخش رقابتی به نمایش در می‌آید.

این جشنواره با حضور ۲۵ هزار کودک و نوجوان به عنوان بزرگترین جشنواره کودک و نوجوان فرانسه شناخته می‌شود که در ۲ بخش رقابتی فیلم‌های بلند و فیلم‌های کوتاه و همچنین برگزاری کارگاه‌های مختلف برپا می‌شود.

ارتقا دانش و آگاهی هنری کودکان و نوجوانان، یکی از مهمترین اهداف برگزاری جشنواره کودک و نوجوان سینه جونیور است.

«درساژ» به تهیه‌کنندگی روح‌الله برادری و سمیرا برادری پیش از این در جشنواره‌های مهم و متعدد جهانی حضور داشته و جوایزی از جمله جایزه ویژه هیات داوران برلین و سیمرغ بهترین فیلم اول جشنواره جهانی فجر را دریافت کرده است.

‌در این فیلم سینمایی علی مصفا، شبنم مقدمی، هوشنگ توکلی، علیرضا ثانی‌فر، علیرضا آقاخانی، سیامک ادیب، جلال فاطمی، لویی سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به‌آفرید غفاریان، شایان فصیح‌زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می‌پردازند.

«درساژ» با وجود شرایط نامطلوب اکران و تعداد سانس محدود، تاکنون نیم میلیارد فروش داشته است.