سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت افزایش نظارت بر رفتارهای ترافیکی و برخورد هدفمند با تخلفات مؤثر در وقوع تصادفات اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور و کاهش حوادث رانندگی، از هفته آینده طرح ویژه تشدید کنترل تخلفات حادثه‌ساز در سطح استان اصفهان با گستره و جدیت بیشتری به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: در این طرح تلاش شده است ظرفیت‌های مختلف نظارتی به‌صورت همزمان و هماهنگ به کار گرفته شود تا امکان شناسایی تخلفات پرخطر در معابر درون‌شهری، مسیرهای پرتردد و بزرگراه‌های استان افزایش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: دوربین‌های ثبت تخلفات در کنار تیم‌های محسوس، تیم‌های نامحسوس و بازرسان نامحسوس در اجرای این طرح مشارکت خواهند داشت و رفتار رانندگان در نقاط مختلف تحت نظارت قرار می‌گیرد.

مولوی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح برخورد صرف با تخلفات رانندگی نیست، تصریح کرد: تمرکز پلیس بر رفتارهایی است که نقش مستقیمی در وقوع تصادفات یا افزایش شدت پیامدهای ناشی از حوادث رانندگی دارند؛ از این رو تخلفات حادثه‌ساز با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار خواهند گرفت.

وی سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز، حرکات مخاطره‌آمیز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، رعایت نکردن فاصله طولی ایمن و سایر رفتارهای پرخطر ترافیکی را از جمله موارد مورد تمرکز این طرح عنوان کرد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده همزمان از تجهیزات هوشمند و نیروهای نظارتی محسوس و نامحسوس موجب می‌شود تخلفات حتی در شرایطی که راننده حضور مأمور یا تجهیزات کنترل را مشاهده نمی‌کند نیز قابل شناسایی و ثبت باشد.

مولوی تأکید کرد: پنهان یا آشکار بودن مأموران و تجهیزات نظارتی نباید موجب تغییر رفتار موقت رانندگان شود، بلکه انتظار پلیس این است که رعایت قوانین و مقررات به یک رفتار مستمر و نهادینه در میان رانندگان تبدیل شود.

وی ادامه داد: تخلفات ثبت‌شده از طریق دوربین‌ها یا مأموران پلیس راهور مطابق مقررات بررسی و در صورت احراز تخلف، اعمال قانون خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به ارتباط مستقیم تخلفات حادثه‌ساز با افزایش احتمال تصادفات گفت: بسیاری از حوادث رانندگی زمانی رخ می‌دهد که یک یا چند رفتار پرخطر به‌صورت همزمان اتفاق می‌افتد؛ بنابراین کنترل این رفتارها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع تصادفات و کاهش شدت حوادث داشته باشد.

مولوی افزود: اجرای این طرح در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگی پلیس، با هدف ارتقای انضباط ترافیکی، کاهش رفتارهای پرخطر، پیشگیری از تصادفات و صیانت از جان شهروندان انجام می‌شود و استمرار این اقدامات نیز متناسب با وضعیت ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز استان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی از رانندگان خواست در روزهای آینده بیش از گذشته به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه داشته باشند و گفت: رانندگی با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله ایمن، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و حرکات پرخطر و خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند در کاهش حوادث و افزایش ایمنی معابر مؤثر باشد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان تأکید کرد: از هفته آینده رانندگان در سطح استان شاهد اجرای یک طرح نظارتی چندلایه و مستمر خواهند بود و پلیس با استفاده از ظرفیت نیروهای محسوس و نامحسوس و تجهیزات هوشمند، با تخلفات حادثه‌ساز مطابق قانون برخورد خواهد کرد.