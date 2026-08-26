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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

فرماندار شهرستان تبریز پای دغدغه بیماران

فرماندار شهرستان تبریز پای دغدغه بیماران

تبریز- فرماندار شهرستان تبریز در جریان بازدید از بیمارستان تأمین اجتماعی عالی‌نسب، از بخش‌های مختلف این مرکز درمانی بازدید و در جریان روند ارائه خدمات به بیماران قرار گرفت.

به گرارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز چهارشنبه در بازدید از بیمارستان عالی‌نسب، ضمن حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان، از نزدیک با بیماران دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان وضعیت درمانی و روند ارائه خدمات به آنان قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اظهار کرد: توجه به سلامت مردم و تقویت زیرساخت‌های درمانی، از مؤلفه‌های مهم در مسیر پیشرفت و توسعه شهرستان است و مدیریت شهرستان از اقدامات مؤثر برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم حمایت خواهد کرد.

فرماندار تبریز همچنین بر ضرورت توجه مستمر به نیازهای مراکز درمانی و تلاش برای رفع مسائل موجود در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6928684

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