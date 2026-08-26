فرماندار شهرستان تبریز پای دغدغه بیماران

به گرارش خبرگزاری مهر، داود گرشاسبی روز چهارشنبه در بازدید از بیمارستان عالینسب، ضمن حضور در بخشهای مختلف بیمارستان، از نزدیک با بیماران دیدار و گفتوگو کرد و در جریان وضعیت درمانی و روند ارائه خدمات به آنان قرار گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات درمانی، اظهار کرد: توجه به سلامت مردم و تقویت زیرساختهای درمانی، از مؤلفههای مهم در مسیر پیشرفت و توسعه شهرستان است و مدیریت شهرستان از اقدامات مؤثر برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم حمایت خواهد کرد.
فرماندار تبریز همچنین بر ضرورت توجه مستمر به نیازهای مراکز درمانی و تلاش برای رفع مسائل موجود در مسیر خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان تأکید کرد.
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