به گزارش خبرگزاری مهر، سیدپرویز فتاح، در حکمی محسن پناهی را به عنوان مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد منصوب کرد.

رئیس کمیته امداد در حکم انتصاب مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد آورده است: با استناد به بند (۶) ماده (۱۴) اساسنامه و نظر به تدین، تخصص، تجربیات ارزنده و بنا به پیشنهاد معاون امور فرهنگی، به موجب این ابلاغ جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی در نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب می‌نمایم.

نهادی که براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام (ره) مروج فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی، با حفظ عزت و کرامت انسانی نیازمندان است.

براین اساس انتظار می‌رود با بازشناسی ظرفیت‌های درون و برون سازمانی، با عزم و همتی راسخ و نگاهی نوآورانه همراه با روحیه ارزشی، انقلابی و جهادی، با استفاده بهینه از منابع و اجتناب از هرگونه اسراف و تجمل‌گرایی، با اتکال به خداوند متعال در راستای تحقق اهداف عالیه امداد گام‌های اساسی بردارید.

امید است تحت عنایت حضرت ولی عصر (عج) و با بهره‌گیری از تجارب و تشریک مساعی همکاران، توفیق خدمت‌گزاری بیشتر حاصل و موجبات قرب الهی و رضایت‌مندی مقام معظم رهبری فراهم گردد.