۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی در گمرک مانده است/ ترخیص تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ناصر سراج در حاشیه صد و بیست و سومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز صبح با رئیس کل گمرک جلسه ای در رابطه با لوازم یدکی دپو شده در گمرکات داشتیم.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: متاسفانه در حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد کشور وجود دارد. از این رو می خواهیم اقداماتی انجام دهیم که این لوازم هر چه سریع تر ترخیص شوند و تا قبل از شروع سال جدید به سیستم خودرو اضافه شوند.

وی با بیان اینکه تا قبل از پایان سال تا حدودی مشکلات را رفع خواهیم کرد، گفت: امروز بعدازظهر با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا جلسه داشتیم و آنها در رابطه با کمبود نقدینگی مطالبی را عنوان کردند.

قاضی سراج همچنین با اشاره به قیمت خودرو اظهار داشت: در رابطه با قیمت مذاکراتی انجام دادیم. حاشیه بازار را خودروسازان تشکیل می دهند و به دلیل اینکه چند روز خودرو تزریق نمی کنند قیمت ها بالا می رود.

وی افزود: ما به خودروسازان اعلام کردیم که ۱۰ درصد از قیمت خودرو که بالا می رود مربوط به حاشیه بازار است که آنها این موضوع را تکذیب کردند و گفتند ما در این رابطه قرار است به صورت ۲۰ درصدی اقدام کنیم اما هنوز حاشیه بازار را عملیاتی نکرده ایم.

قاضی سراج در ادامه گفت: با بانک هایی که مصوبه شورای اقتصاد را عملیاتی نکرده اند جهت رفع مشکل نقدینگی خودروسازان مکاتباتی را انجام داده ایم.

رئیس سازمان بازرسی کشور افزود: اگر این موضوع برطرف شود و لوازم یدکی دپو شده از گمرکات ترخیص و وارد صنعت خودروسازی کشور شود، شاهد کاهش قیمت خوبی در رابطه با خودروها خواهیم بود.

وی همچنین در خصوص تخلف شرکت خودروسازی گفت: هم اکنون کشور با مشکلاتی همچون تحریم، نقدینگی و سوئیفت که تبادل پول را با مشکل مواجه کرده، رو به رو است. شرایط کشور، شرایط عادی نیست اما به هر حال ما پیگیری می کنیم تا از جانب ما کوتاهی نباشد.