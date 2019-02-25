ورود به ترسالی شایعه است/اتکا به شایعات در هواشناسی خطرناک است

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اخبار و شایعات مبنی بر پایان خشکسالی و ورود کشور به یک دوره ۲۵ ساله ترسالی، به خبرنگار مهر گفت: در کشوری زندگی می کنیم که میانگین کشوری میزان بارش از ۲۳۰ میلیمتر در سال به حدود ۲۰۰ میلیمتر در سال رسیده که کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. دمای میانگین کمینه شهرها نیز افزایش پیدا کرده است و در چنین شرایطی به هیچ عنوان چنین شایعاتی نباید فراگیر شود و مردم یا مسئولان به این مسئله کم‌آبی بی‌توجه بشوند. سیاست‌هایی در راستای مدیریت منابع آب در پیش گرفته شده که به هیچ عنوان خدای نکرده نباید چنین شایعاتی آنها را تحت تاثیر قرار بدهد.

احد وظیفه با تأکید بر اینکه این حرف بسیار خطرناک است، گفت: پربارش بودن صرفا یک فصل یا حتی کل امسال بیانگر بهبود شرایط اقلیمی نیست. موقت است و چه بسا که سال بعد، سال بسیار خشکی در پیش داشته باشیم و هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که سال بعد حتی شرایط نرمال داشته باشد.

وی ادامه داد: اقلیم یک فرآیند بلندمدت است و تغییر بطئی و کند دارد. البته نواسانات اقلیمی داریم اما اقلیم جهان در عصر صنعتی طی چند دهه عوض شده و یک شبه تغییر نمی کند. اینکه در ۵۰ سال گذشته روند مشخصی گرفته هم به دلایلی مثل این است که مواردی همچون میزان CO۲ در جو زمین همواره افزایش یافته و هیچ گاه کم نشده است.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور افزود: یکی از اثرات مهم افزایش CO۲ اثر معروف به گلخانه ای است که باعث شده در این مدت ۷۵ صدم تا یک درجه دمای کره زمین گرم تر شود اما این گرم شدن یکنواخت نیست و گرمایش مناطق قطبی و آب شدن یخ های قطبی به شتاب بی سابقه ای رسیده است.

وظیفه با تأکید بر اینکه هر گونه تغییر در اقلیم، تغییرات بطئی و کند است، گفت: اینکه امسال یک فصل پربارش و سال قبل از آن، سالی بسیار خشک بوده بیانگر وضعیت کلی اقلیم کشور نیست و اینها نوسانات جوی است و اقلیم ما را نشان نمی دهد. اقلیم را باید در بازه زمانی بلندتر ببینیم.

وی با اشاره به انتشار شایعات مکرر در زمینه هواشناسی در شبکه های اجتماعی گفت: البته شبکه های اجتماعی عامل مهمی در این زمینه بوده اند اما دلیل آن این است که آن ها هم رسالت اطلاع رسانی دارند، اگر چه شایعات هم پخش می شوند اما مزایایی هم دارند و کارهای اطلاع رسانی مهمی در شبکه های اجتماعی انجام می شود.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی اکنون بسیار زیاد است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست و نمی شود به سادگی و به دلیل انتشار شایعات از آن گذشت. ما پیش بینی هایمان را برای مردم صادر می کنیم و باید از این طریق هم آنها را به اطلاع مردم برسانیم. اگر هم اطلاعات غلطی در شبکه های اجتماعی به مردم داده می شود، باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم.

وظیفه یادآور شد: یک ماه پیش یک نفر اعلام کرده بود یخبندان بسیار شدیدی در پیش است و کشور با بحران روبرو می شود و خبرگزاری‌ها هم بازتاب دادند، در حالی که می بینید اصلا موضوع حادی نداریم و حتی اگر شرایط حادی هم در پیش باشد، نحوه گفتن آن اهمیت ویژه ای دارد و نباید باعث نگرانی و دغدغه فراتر از واقعیت شد.

وی تأکید کرد: در جامعه ما در خیلی از زمینه ها در لبه ها حرکت می کنیم و کوچکترین مسئله می تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد. اطلاع رسانی درست کمک به اقتصاد کشورو سلامتی روانی جامعه است.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: گاهی به ما زنگ می زنند و می گویند که کشاورزیم و دار و ندارمان در خطر است، پس اینجا کی باران می آید؟ مردم منتظر باران هستند و گفتن اینکه تا ۱۷ روز آینده هیچ خبری از یک قطره باران نیست، برای ما خیلی سخت است. اما به هر حال سعی ما بر این است که اطلاعات درست منتقل کنیم.

وظیفه با اعلام اینکه کانال اطلاع رسانی رسمی ما رسانه های رسمی و صدا و سیما است، گفت: بارها در تابستان‌ها مطرح شده که دمای اهواز این طور که اعلام شده نیست و مخصوصا دمای واقعی را به مردم نمی گویند، در حالی که من به عنوان مسئول مستقیم این موضوع تصریح می کنم که به هیچ عنوان این طور نیست و هیچ وقت چنین سیاستی نبوده است. دمای ثبت شده در حد دهم سانتیگراد دقت دارد و حتی در اطلاع رسانی عمومی اگر دمای اعلامی ۵۲.۵ هم باشد، ما ۵۳ اعلام می کنیم و آن را به سمت بالا گرد می کنیم، چرا که سعی ما بر آن است که اطلاعات هواشناسی در کشور درست و دقیق باشد تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود. در حد بضاعت و بودجه سازمان هواشناسی تلاش می‌کنیم خدمات درست انجام بدهیم.