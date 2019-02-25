به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از آنجایی که دهه هفتاد شمسی، در بازار خرید و فروش خودروی وارداتی به کشور گوشه دنجی برای محصولات کمپانی آلمانی اپل باز شده بود، امگا نسل دو هم به ایران آمد؛ بزرگترین سدان اپل که رویای خانواده‌های پرجمعیت ایرانی را به واقعیت تبدیل کرد.

از نظر ظاهری اپل امگا چیزی است مابین بنز و ۴۰۵! با چراغ‌هایی که مانند چشمانی کشیده به قلب دوست‌دارانش نفوذ می‌کند. اگر به خرید اپل امگا فکر می‌کنید باید بابت حسن انتخابتان به شما تبریک بگوییم. اما پیش از خرید، بهتر است چند حقیقت را در خصوص این خودرو بدانید و سپس با مراجعه به سایت دیوار بهترین گزینه را پیدا کنید.

بزن بریم

از اپل امگاهای موجود در بازار ایران نمونه‌های ۴ سیلندر و ۶ سیلندر یافت می‌شود که هر دوی آن‌ها مجهز به دو ایربگ هستند. صندلی‌های جلوی اپل امگا برقی هستند و در ۱۰ جهت تنظیم می‌شوند! همچنین گرم‌کن صندلی‌ و سیستم حافظه از دیگر آپشن‌های این خودرو است. از سوی دیگر سرنشینان عقب دریچه تهویه مجزا دارند که این امکان تنها در خودروهای لاکچری امروزی دیده می‌شود. سانروف برقی و سیستم صوتی مجهز به ۱۰ بلندگو نیز در مدل ۶ سیلندر موجود است. پیشتر از فضای زیاد کابین اپل امگا گفتیم، اتاقی با دو پوشش چرمی و مخمل که کنسول میانی‌اش برای همه چیز جا دارد.

نمونه ۶ سیلندر، ۲۰۸ اسب بخار و نمونه ۴ سیلندر ۱۳۴ اسب بخار قدرت تولید می‌کند. مانند اپل وکترا و اپل کورسا، امگا نیز در دو نسخه دنده دستی و اتوماتیک عرضه شده است که هر دو از نظر شتاب در سطح فوق العاده توصیف شده‌اند، البته که دنده اتومات امگا از فوق العاده هم یک سطح بالاتر است. در کنار این‌ها، امگا ۶ سیلندر سیستم کنترل سرعت یا همان کروز کنترل دارد.

حالا فکر می‌کنید برای خرید مدل‌های ۴ سیلندر دنده دستی و ۶ سیلندر دنده اتوماتیک این سدان آلمانی باید چه کرد؟ احتمالا به دلال خودروهای کلاسیک فکر کرده‌اید اما ما می‌خواهیم راه حلی ساده‌تر برایتان شرح دهیم: سایت دیوار که از طریق آگهی‌های آن هم می‌توانید نمونه‌های مختلف را مقایسه کنید و هم مستقیم با فروشنده در تماس باشید. مثلا در این سایت اپل امگا زرشکی ۴ سیلندر ۲۰۰۰ سی سی مدل سال ۱۳۷۴ با ۲۷۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۵۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در آگهی دیگری امگا ۴ سیلندر مدل ۱۳۷۵ به رنگ مشکی و با ۲۰۰ هزار کیلومتر کارکرد، ۵۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. فروشنده می‌گوید این خودرو فول امکانات است، یعنی سانروف برقی، چراغ پارک و ... دارد.

هر چند نمونه ۶ سیلندر و دنده اتوماتیک این زیبای آلمانی در کشور به تعداد محدودی موجود است، با این حال در سایت دیوار اپل امگا اتوماتیک ۶ سیلندر با ۱۹۰ هزار کیلومتر کارکرد به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. سانروف ۸ حالته، کول باکس، کامپیوتر سفری، قفل مرکزی، روکش چرمی صندلی‌ها پرده عقب برقی و ترمز ای بی اس ۴ چرخ دیسکی از آپشن‌های این خودرو در آگهی فروش ذکر شده است. همچنین مالک در انتها گفته امگایش ۸ سالی می‌شود که خوابیده است!

منبع: ویرلن

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