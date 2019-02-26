نرخ ۴۷ ارز اعلام شد/قیمت دلار ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه هفتم اسفند ماه ۹۷» بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۲۸۹ ریال افزایش ۵۵ هزار و ۱۷۷ ریال و هر یورو نیز با ۱۰۰ ریال رشد ۴۷ هزار و ۷۲۴ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۵۱۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۸۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۹۶ ریال، روپیه هند ۵۹۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۷۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۱۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۹۰۵ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۸۲۶ ریال قیمت خورد.

از سویی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۹۰۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۳ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۹۱۰ ریال، روبل روسیه ۶۴۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۳ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۶۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۰۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۹۳۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۳۷ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۷۲۱ ریال تعیین شد.

افزون بر این نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۵۹۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۶۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۷۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۱۸۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۱۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۵۴۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۴۴ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۶۹۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۲ ریال، افغانی افغانستان ۵۶۵ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۶۴۴ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۷۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار ریال ارزش‌گذاری شد.