به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز حسینی فرد گفت: با وقوع چند فقره سرقت گوشی همراه توسط راکب و سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت هوندا قرمز رنگ دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کلانتری ۱۳۱ شهرری بیان داشت: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که سرقت ها توسط ۲ یا ۳ موتورسوار با موتورسیکلت هوندا قرمز رنگ انجام می شود و در مرحله بعدی تحقیقات پلیسی چهره سارقان شناسایی و مشخص شد که هر ۳ سارق از سارقان حرفه ای سطح کلانتری می باشند.

حسینی فرد با اشاره به افزایش گشت های انتظامی و هدفمند، تصریح کرد: گشت های انتظامی آغاز تا اینکه ماموران در ساعت ۱۸ پنجم اسفند ماه سال جاری هر سه موتور سوار را مشاهده و بلافاصله برای دستگیری آنان وارد عمل شدند.

وی گفت: پس از مدتی تعقیب و گریز، ماموران موفق شدند هر ۳ سارق را دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به کلانتری منتقل کنند.

رئیس کلانتری ۱۳۱ شهرری با بیان اینکه متهمان در کلانتری به ۶۰ فقره موبایل قاپی با همکاری یکدیگر اعتراف کردند، عنوان کرد: تا کنون تعدادی از مالباختگان سارقان را شناسایی کرده اند.

حسینی فرد افزود: سارقان گوشی های همراه سرقتی را به مال خران در محدوده شوش و مولوی می فروختند ، تحقیقات پلیسی برای دستگیری مال خران ادامه دارد.