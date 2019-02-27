دستگیری ۲۱۰ نفر از مجرمین در هفتمین مرحله از طرح دستگیری سارقین

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت صبح امروز در بازدید از هفتمین طرح دستگیری سارقین شهر تهران در پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار کرد: هفتمین مرحله طرح دستگیری سارقین، مالخران و مجرمین حرفه ای به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح تعداد ۲۱۰ نفر از مجرمین باندی که سوابق متعدد داشته‌اند، دستگیر شدند.

سردار رحیمی گفت: در این طرح بالغ بر ۲۰۰۰ سرقت را این مجرمین اعتراف کردند و ۴۸ باند دستگیر و متلاشی شده اند و از این تعداد ۱۲۰ و ۸ نفر دارای سابقه قبلی بودند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: تعداد ۵۶ دستگاه خودرو توقیف شده و دو قبضه سلاح کمری از این متهمان کشف شده است، ۳۰۰ دستگاه گوشی سرقتی هم از این متهمان کشف شده است.

وی ادامه داد: این ۲۱۰ نفر که دستگیر شده اند از سارقین حرفه ای بودند که تعداد ۲۰ باند از این افراد کیف قاپ و سارقین به عنف بودند.

سردار رحیمی افزود: ۱۴ باند از این ۲۱۰ نفر دستگیرشده باندهای سرقت خودرو بودند.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ۴ باند جعل و کلاهبرداری بودند و ۵ نفر از این تعداد که دستگیر شدند قاتل بودند که دو نفر از این ۵ نفر با بستن دست و پای افرادی که قصد سرقت از آنها داشتند این افراد را به قتل رساندند.

وی ادامه داد: ۱۲ نفر از محکومین که فراری بودند در این طرح دستگیر شدند و بازجویی از این ۲۱۰ نفر تازه شروع شده است.

وی ادامه داد: ۵۶ دستگاه موتورسیکلت و خودرو که سارقان از آنها به عنوان ابزار سرقت استفاده می کردند (که یا متعلق به خودشان بوده یا سرقتی بوده) کشف شد.

سردار رحیمی گفت: طرح های ما بسیار موشکافانه و مقتدرانه در تهران بزرگ به اجرا درآمده است و سه گروه سارق مسلح را دستگیر کرده ایم و ما در این طرح ها امان به کسی نمی دهیم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: از ۲۱۰ نفر متهمان دستگیر شده ۱۲۸ نفر آنها دارای سابقه هستند که از این تعداد ۱۴ نفر دارای سابقه جعل و دو نفر قاتل (اولین بار است که مرتکب قتل شده اند) بودند.

وی در پایان گفت: طرح های پلیس برای شب های عید از ۲۳ بهمن شروع شده و تعداد ۲۱۱ مرکز خرید را تحت پوشش قرار داده ایم.