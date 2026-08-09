سرهنگ روحالله ابطحی در بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر گلستان و در دیدار با خبرنگاران این مجموعه، با قدردانی از تلاش رسانهها در پوشش تحولات و رویدادهای اخیر اظهار کرد: رسانه در شرایط حساس مسئولیت سنگینتری بر عهده دارد و باید با روایت دقیق، آگاهانه و مسئولانه، واقعیتها را برای جامعه تبیین کند.
وی افزود: یکی از مهمترین رسالتهای رسانه انتقال صحیح واقعیتها به مردم است و برای تحقق این وظیفه، خبرنگاران باید بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به اطلاعات معتبر و رسمی دسترسی داشته باشند.
فرمانده سپاه گرگان با بیان اینکه رسانهها تنها وظیفه انعکاس مشکلات را بر عهده ندارند، گفت: بخشی از رسالت رسانه، معرفی اقدامات مثبت، ظرفیتها و دستاوردهای کشور است؛ چراکه ممکن است برخی اتفاقات امیدآفرین در میان حجم اخبار و حواشی کمتر دیده شوند.
فرمانده سپاه گرگان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران استان گلستان افزود: رسانههای استان با وجود محدودیتها و دشواریهای موجود، تلاش کردهاند حضور خود را در میدان حفظ کنند و رویدادهای مختلف در مرکز استان و شهرستانها را پوشش دهند.
ابطحی، امیدآفرینی را یکی از کارکردهای مهم رسانه دانست و اظهار کرد: خبرنگاران باید با یک روایت صحیح و آگاهانه، واقعیتهای جامعه را به مردم منتقل کنند و در کنار بیان مسائل و مشکلات، ظرفیتها و نقاط امیدبخش را نیز به تصویر بکشند.
وی خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری بیشتر میان مجموعههای مسئول و رسانهها میتواند به ارتقای کیفیت اطلاعرسانی، افزایش اعتماد عمومی و مقابله مؤثرتر با اخبار جعلی و روایتهای نادرست کمک کند.
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