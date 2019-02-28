برخورد جدی پلیس با تخلفات ساکن در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ از برخورد پلیس با تخلفات ساکن در معابر همجوار و منتهی به مراکز خرید خبر داد.
وی افزود: با توجه به این که در روزهای پایانی سال شهروندان تهرانی جهت خریدهای نوروزی به مراکز خرید مراجعه بیشتری دارند به طور قطع تخلفات ساکن افزایش چشمگیری خواهند داشت لذا بدیهی است که پلیس راهور با این دست تخلفات که تردد را در سطح معابر کند خواهد کرد برخورد قانونی خواهد داشت و توصیه میگردد در این روزهای پر تردد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را جایگزین استفاده از وسیله نقلیه شخصی خود بفرمایند.
به گزارش مهر، تخلفات رانندگی به چند دسته گوناگون، از جمله تخلفات ساکن و تخلفات حادثهساز تقسیم میشوند. تخلفات حادثهساز، همانگونه که از نامشان پیداست، سرعت و سبقت غیرمجاز را دربرگرفته و طرحهای ویژه پلیس راهور برای کاهش این تخلفات، اتفاقات خوبی را رقم زده است.
اما در مقابل، تخلفاتی وجود دارند که در حالت ایستا رخ داده و همانگونه که بیان شد کندی ترافیک را سبب میشوند. پارک در محلهای ایستادن و توقف ممنوع، حریم تقاطعها و چهارراهها، ایستگاه اتوبوس و تاکسی، حاشیه میادین، حاشیهها بزرگراهها و مهمتر از همه، به صورت دوبله جزو تخلفات ساکن به شمار میروند.
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