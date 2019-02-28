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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۵۸

اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی درخصوص پروازهای کراچی

اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی درخصوص پروازهای کراچی

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با اشاره به تعلیق پروازهای کراچی پاکستان، از مسافران درخواست کرد پیش از عزیمت به فرودگاه، از انجام پرواز کسب اطمینان کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما)، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند با توجه به شرایط خاص پیش آمده و تعلیق پروازهای کراچی، از مسافران گرامی پروازهای به مقصد کراچی شرکت هواپیمایی هما درخواست می گردد جهت کسب اطلاع از زمان انجام پرواز و قبل از عزیمت به فرودگاه با شماره تلفن ۰۲۱۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس حاصل نمایند.

بر اساس این گزارش، طی چند روز گذشته، تمام پروازهای خارجی و داخلی پاکستان به علت تنش با هند لغو شده و این کشور در حالت فوق العاده به سر می‌برد.

کد مطلب 4555714

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