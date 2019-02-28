اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی درخصوص پروازهای کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی(هما)، این شرکت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می رساند با توجه به شرایط خاص پیش آمده و تعلیق پروازهای کراچی، از مسافران گرامی پروازهای به مقصد کراچی شرکت هواپیمایی هما درخواست می گردد جهت کسب اطلاع از زمان انجام پرواز و قبل از عزیمت به فرودگاه با شماره تلفن ۰۲۱۴۶۶۲۱۸۸۸ تماس حاصل نمایند.

بر اساس این گزارش، طی چند روز گذشته، تمام پروازهای خارجی و داخلی پاکستان به علت تنش با هند لغو شده و این کشور در حالت فوق العاده به سر می‌برد.