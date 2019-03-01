به گزارش خبرنگار مهر، در شهریور سال ۱۳۷۵ طرحی با عنوان توسعه دانشگاه تهران به پیشنهاد رئیس وقت این دانشگاه و موافقت رئیس جمهور وقت در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید و حتی در لایحه بودجه سال ۱۳۷۶ نیز ردیف بودجه ۳ میلیارد تومانی برای تملک واحدهای مسکونی اطراف دانشگاه تهران تصویب شد.

بر اساس مصوبه سال‌های قبل کمیسیون ماده ۵ قرار بود دانشگاه تهران از شمال تا بلوار کشاورز، از غرب تا خیابان کارگر، از جنوب تا خیابان انقلاب و از شرق تا خیابان وصال توسعه پیدا کند.

با استفاده از بودجه ۳ میلیارد تومانی مذکور تا سال ۱۳۷۹، متولیان امر توانستند ۱۹ پلاک ثبتی در محدوده مشخص شده را خریداری کنند و طی ۲۲ سال گذشته ۵۰ درصد املاک مورد اشاره در طرح، با استفاده از ردیف بودجه های دولتی در قوانین بودجه سال های پس از آن خریداری و به دانشگاه تهران ملحق شد. مسئول خرید این املاک، شهرداری تهران انتخاب شده بود.

بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۳۷۶، دانشگاه تهران موظف بوده پیشرفت پروژه را به کمیسیون مذکور ارائه کند که بر اساس آنجه محمد سعید ایزدی معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در مهر ماه امسال اعلام کرد، دانشگاه تهران تا کنون از ارائه گزارش های پیشرفت پروژه و شفافیت سازی در این زمینه طفره رفته است.

هیچ گاه اصل طرح در شورای عالی شهرسازی به تصویب نرسیده است

اجرای این طرح که تا کنون هیچ مصوبه ای در شورای عالی شهرسازی و معماری نداشته و بر اساس قانون، مرجع نهایی تصویب طرح های توسعه ای و شهرسازی است، به دلیل آنچه اعتراضات مالکان واحدهای مسکونی واقع در این طرح اعلام شده و بارها شاهد تجمع مالکان این طرح ها در مقابل وزارت راه و شهرسازی بوده ایم، بارها متوقف شده است. این در حالی است که شورای عالی شهرسازی و معماری بارها به این موضوع ورود کرده و مصوباتی در کمیته های فرعی خود و همچنین صحن اصلی شورای عالی شهرسازی در زمینه اصلاح آن داشته است؛ اما اینکه اصل طرح در زمان تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه شود، محل اشکال بوده است.

دستور اسلامی به توقف بررسی طرح در شورای عالی شهرسازی

عباس آخوندی و محمد اسلامی وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی نیز در دو برهه زمانی دستور توقف اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران را صادر کردند که دستور اسلامی وزیر راه و شهرسازی با استقبال گسترده اعضای شورای شهر تهران به دلیل آنچه این دستور را توقف تخریب بافت های ارزشمند پیرامونی دانشگاه تهران نامیده اند، مواجه شده است.

مخالفت مجلس با انتقال اموال وزارت راه و شهرسازی به توسعه دانشگاه تهران

همچنین مهران کفاش، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی نیز هفته گذشته از مخالفت مجلس شواری اسلامی با تصویب بندی از لایجه بودجه ۹۸ مبنی بر انتقال بلاعوض املاک وزارت راه و شهرسازی به ارزش هزار میلیارد تومان به دانشگاه تهران در پی مخالفت محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با تصویب این بند از لایحه خبر داد.

محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران نیز با اشاره به مخالفت وزارت راه و شهرسازی با انتقال اموال این وزارت خانه به دانشگاه تهران، اعلام کرد: دولت متعهد شده است هزینه تملک اراضی را پرداخت کند و از ابتدای این طرح هم قرار بود بخشی از تملک اراضی با کمک های مالی دولت و شهرداری اجرا شود.

در تمام سال های گذشته بارها و بارها کسبه، مالکان واحدهای مسکونی، دانشجویان و استادان این دانشگاه، علاقه مندان به بافت های باارزش تاریحی مرکز تهران، تشکل های دانشجویی و سمن های هوادار میراث فرهنگی مخالفت خود را با توسعه دانشگاه تهران اعلام کرده بودند.

معاون وزیر راه: طرح توسعه دانشگاه تهران به شورای عالی شهرسازی می رود

در این راستا فرزانه صادق مالواجرد، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران در سال ۹۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید، گفت: در این مصوبه ذکر شده باید اصل طرح نیز در این شورا تصویب شود.

وی با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری در پی درخواست سکنه اطراف دانشگاه تهران قرار است به این طرح ورود کند، افزود: نمایندگان مردم تهران در مجلس و همچنین اعضای شورای شهر تهران نیز از شورای عالی شهرسازی و معماری درخواست کرده اند تا این شورا به موضوع تصویب طرح توسعه دانشگاه تهران ورود کند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری یادآور شد: قرار است ابتدا کمیته های فنی زیرمجموعه این شورا، طرح توسعه دانشگاه تهران را بررسی کرده و سپس به صحن شورای عالی ارسال کنند که در این مدت زمانی، علاوه بر این کمیته های فنی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به عنوان نهاد بالادستی دانشگاه تهران)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به عنوان نهاد بالادستی دانشگاه علوم پزشکی تهران)، کمیسیون های عمران و آموزش مجلس و نمایندگان دانشگاه تهران نیز به این موضوع خواهند پرداخت.

وی درباره مصوبه مجلس در مخالفت با انتقال بخشی از املاک وزارت راه و شهرسازی به دانشگاه تهران برای تملک اراضی در اجرای این طرح، گفت: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیده اند که با توجه به کمبود منابع مالی در بودجه سال آتی، وزارت راه و شهرسازی که متولی ارائه خدمات گسترده در زمینه های مسکن و حمل و نقل به مردم است، نمی تواند بخشی از منابع مالی خود را به طرح توسعه دانشگاه تهران اختصاص دهد که درنتیجه با این بند از لایحه بودجه مخالفت کردند.