شماره جدید «جُنگ هنر مس» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شمارۀ یازدهم این فصل‌نامۀ فرهنگی‌هنری، ویژه‌نامه‌ای‌ست برای «احمدرضا احمدی» شاعر معاصر، که همراه با آلبومی تازه از شعر و صدای او با عنوان «در بهار تو را صدا کردم» عرضه شده است.

شمارۀ زمستان۹۷ «جُنگ هنر مس» به مدیرمسئولی «سیدعلی میرافضلی» و سردبیری «مجتبی احمدی‌»، در ۲۰۸صفحه منتشر شده است.

در این ویژه‌نامه که با عنوان «بر کرانه آینه» انتشار یافته، آثار و نوشته‌هایی از مسعود کیمیایی، آیدین آغداشلو، علی خسروی، علی میرزایی، ناهید طباطبایی، علی‌اصغر سیدآبادی، علیرضا هاشمی‌نژاد، مجید نیک‌پور، مسعود مجاوری آگاه، علیرضا محمودی، مرتضی کاردر و... دیده می‌شود.