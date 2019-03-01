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۱۰ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۱۰

شماره جدید «جُنگ هنر مس» منتشر شد

شماره جدید «جُنگ هنر مس» منتشر شد

تازه‌ترین شماره فصلنامه «جُنگ هنر مس» بر تمرکز بر آثار «احمدرضا احمدی» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شمارۀ یازدهم این فصل‌نامۀ فرهنگی‌هنری، ویژه‌نامه‌ای‌ست برای «احمدرضا احمدی» شاعر معاصر، که همراه با آلبومی تازه از شعر و صدای او با عنوان «در بهار تو را صدا کردم» عرضه شده است.

شمارۀ زمستان۹۷ «جُنگ هنر مس» به مدیرمسئولی «سیدعلی میرافضلی» و سردبیری «مجتبی احمدی‌»، در  ۲۰۸صفحه منتشر شده است.

در این ویژه‌نامه که با عنوان «بر کرانه آینه» انتشار یافته، آثار و نوشته‌هایی از مسعود کیمیایی، آیدین آغداشلو، علی خسروی، علی میرزایی، ناهید طباطبایی، علی‌اصغر سیدآبادی، علیرضا هاشمی‌نژاد، مجید نیک‌پور، مسعود مجاوری آگاه، علیرضا محمودی، مرتضی کاردر و... دیده می‌شود.

کد مطلب 4556128
شیما دنیادار رستمی

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