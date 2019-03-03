به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای آموزش شهروندان عزیز و بخصوص خانوادهها در خصوص پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برنامههای مختلفی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر برنامهریزی شده که اجرای عمومی نمایشهای خیابانی در بین مردم یکی از آنها است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بیان کرد: این نمایشها در حقیقت کاربرد آموزشی دارند و در خصوص پیشگیری از آسیبهای پیش روی خانواده در حوزههای مختلف اطلاع رسانی میکنند.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این جشنواره با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر فراخوان در سطح استان منتشر شده است، افزود: در مرحله اول سه نمایش خیابانی با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در اسفند ماه برگزار خواهد شد.
برزگرزاده تاکید کرد: این نمایشها در محلات مختلف شهرها و روستاهای استان بوشهر و در بین مردم و خانوادهها اجرا خواهند شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: آئین افتتاح جشنواره یکشنبه ۱۲ اسفند در شهر اهرم برگزار خواهد شد.
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