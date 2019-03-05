دو و میدانی کار قمی در مسابقات بین المللی فجر طلایی شد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های دو و میدانی داخل سالن بین المللی جام فجر در حالی دوشنبه شب در مجموعه آفتاب انقلاب تهران به کار خود پایان داد که سهم دو و میدانی کاران قمی از حضور در این مسابقات یک مدال طلا و یک عنوان چهارمی بود.



وی افزود: تنها مدال آور از میان ۶ دو و میدانی کار قمی حاضر در این مسابقات رضا ملک پور بود که پس از حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا به عنوان جوان‌ترین عضو تیم دو و میدانی ایران، این بار در مسابقات بین المللی داخل سالن مدال کسب کرد.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: بر خلاف بازی‌های آسیایی جاکارتا ملک پور در آن مسابقات در ماده ۴۰۰ متر شرکت داشت، در رقابت‌های بین المللی داخل سالن تهران به عنوان یکی از اعضای تیم ۴ در ۴۰۰ متر در تورنمنت حضور پیدا کرد و توانست صاحب مدال طلای این مسابقات شود.



رضایی بیان داشت: صرف نظر از رضا ملک پور، موفق‌ترین چهره قمی این مسابقات مهدی رضایی نوجوان خوش آتیه قمی بود که با وجود سن و سال کم، در ماده ۶۰ متر به مقام چهارم رسید و این عنوان چهارمی کم ارزش‌تر از کسب مدال نیست.



وی عنوان کرد: مهدی رضایی امسال در مهم‌ترین تجربه دوران ورزشی‌اش در المپیک جوانان در آرژانتین روی پیست رفت و رکورد و عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشت و بدون شک در آینده نزدیک از او بیش از این خواهیم شنید.



رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: دو و میدانی قم در سال ۹۸ رویدادهای مهمی در پیش رو دارد و جوانان پرتلاش دو و میدانی استان قم به دنبال انجام کارهای بزرگ‌تر هستند.