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۱۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۲۶

سرگئی لاوروف:

مسکو و ریاض درباره مسائل مربوط به بحران سوریه به تفاهم رسیدند

مسکو و ریاض درباره مسائل مربوط به بحران سوریه به تفاهم رسیدند

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و ریاض درباره مسائل مربوط به بحران سوریه به تفاهم دست پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد که مسکو و ریاض درباره تمامی مسائل مربوط به بحران سوریه به تفاهم رسیدند.

وزیر خارجه روسیه همچنین با نصر الحریری رئیس هیئت عالی مخالفان سوری در مذاکرات سوریه در ریاض پایتخت عربستان دیدار کرد.

وی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که هیئت عالی مخالفان سوری در تدوین کمیته قانون اساسی سوریه و آغاز اجرای آن تعجیل کند.

لاوروف ابراز امیدواری کرد که مخالفان سوری با کمک جامعه بین المللی به سوریه نه فقط کمک‌های انسانی بلکه ایجاد شرایط اساسی، آموزشی و درمانی در این کشور موافقت کنند به گونه‌ای که به بازگشت آوارگان سوری به کشورشان منجر شود.

کد مطلب 4559885

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