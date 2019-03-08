به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جولی اندروز که برای ایفای نقش در فیلمهایی چون «مری پاپینز» و «آوای موسیقی» شناخته میشود و بیش از ۴۰ سال سابقه بازیگری دارد، با دریافت جایزه شیر طلای ونیز برای یک عمر دستاورد هنری مورد تقدیر واقع میشود.
آلبرتو باربرا مدیر هنری جشنواره فیلم ونیز با صدور بیانیهای گفت: این شیر طلا شایسته فردی است که یک دوران حرفهای فوقالعاده داشته و بر صحنههای مردمی مورد تحسین واقع شده است.
اندروز نیز ابراز افتخار کرد که برای دریافت شیر طلای امسال جشنواره فیلم ونیز انتخاب شده است.
جولی اندروز علاوه بر بازیگری صداپیشه انیمیشنهای موفقی چون «شرک» و «من نفرتانگیز» بوده ست و به تازگی در «آکوامن» نیز حضور داشته است.
وی بازیگر فیلم «خاطرات پرنسس» در سال ۲۰۰۱ هم بود که در آن همراه آن هاتاوی نقش آفرینی کرد و یکی از فیلمهای موفق خانوادگی سال شناخته شد.
اندروز سال ۱۹۳۵ در خانوادهای اهل موسیقی در انگلستان متولد شده و کارش را با هنرنمایی روی صحنه تئاتر آغاز کرده است. او ابتدا در بریتانیا روی صحنه نمایش رفت و بعد راهی برادوی شد و برای بازی در نمایش «کاملوت» و «بانوی زیبای من» نامزدی تونی را کسب کرد. او با ایفای نقش «مری پاپینز» جایزه اسکار را دریافت کرد و همواره روی صحنه تئاتر، پرده نقرهای و تلویزیون مشغول هنرنمایی بوده است.
شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز از ۲۸ آگوست تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار میشود.
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