به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برگزارکنندگان جشنواره ونیز اعلام کردند جورج کلونی قرار است با دریافت شیر طلایی برای یک عمر دستاورد در جشنواره فیلم ونیز ۲۰۲۶ تجلیل شود.

این جایزه در طول جشنواره فیلم ونیز که از ۲ تا ۱۲ سپتامبر (۱۱ تا ۲۱ شهریور) در لیدو برگزار می‌شود، به پاس قدردانی از دوران طولانی و تأثیرگذار این بازیگر در عرصه فیلم و تلویزیون اهدا خواهد شد.

کلونی گفت که‌ از این افتخار «عمیقا مفتخر» است و با شوخ‌طبعی خاص خود اضافه کرد: این یک افتخار است، اما احتمالاً به این معنی هم هست که دارم پیر می‌شوم و من با این موضوع مشکلی ندارم.

برگزارکنندگان جشنواره، کلونی را به عنوان یک «هنرمند کامل و کاریزماتیک» ستایش کردند و افزودند آثار وی چه به عنوان بازیگر، چه کارگردان و تهیه‌کننده، تأثیر ماندگاری بر سینمای معاصر گذاشته است.

او ابتدا از طریق سریال تلویزیونی ER به شهرت بین‌المللی رسید و سپس به یکی از شناخته‌شده‌ترین مردان نقش اول هالیوود بدل شد.

از نقش‌های ماندگار کارنامه سینمایی وی می توان به فیلم‌های «۱۱ یار اوشن»، «سیریانان»، «مایکل کلیتون»، «جاذبه» و «نوادگان» یاد کرد. وی کارگردانی فیلم‌هایی چون «شب خوش، موفق باشی»، «مردان آثار یادگار» و «نیمه ماه مارس» را در کارنامه دارد.

کلونی در سال‌های اخیر بارها در جشنواره فیلم ونیز، همراه همسرش امل کلونی شرکت کرده و همچنان چهره‌ای ثابت در جشنواره‌های بین‌المللی است.

او جوایز مختلفی از جمله ۲ جایزه اسکار، یک جایزه فیلم بفتا و ۴ جایزه گلدن گلوب برنده شده‌ و سال ۲۰۱۸ جایزه یک عمر دستاورد هنری انستیتوی فیلم آمریکا را دریافت کرده است. مجله تایم در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ از او به‌عنوان یکی از ۱۰۰ شخص تأثیرگذار جهان یاد کرده‌است.

شیر طلایی بالاترین افتخار این جشنواره است که به طور سنتی به فیلمسازان و بازیگرانی اهدا می‌شود که آثارشان تأثیر فرهنگی قابل توجهی داشته است.