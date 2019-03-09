به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران روز گذشته موفق شد میهمانش نفت مسجد سلیمان را یک بر صفر شکست دهد تا نه تنها به رده سوم جدول برسد، بلکه خط حمله این تیم هم به لحاظ آماری بعد از سپاهان و تراکتورسازی سومین خط حمله خطرناک لیگ برتر باشد.

تک گل آبی پوشان در این بازی توسط علی کریمی زده شد تا این بازیکن شانزدهمین گلزن فصل آبی پوشان باشد. شاگردان شفر در این فصل ۳۳ بار گلزنی کرده اند که ۱۶ بازیکن این تیم بعلاوه ۳ بازیکن تیم‌های حریف در به ثمر رساندن این گل‌ها سهیم بوده اند.

استقلال با داشتن ۱۶ گلزن بیشترین تعداد گلزن را به خود اختصاص داده تا گسترده‌ترین دامنه گلزنی در این تیم باشد و عملاً تعداد بازیکنانی که گل زدن را تجربه کرده اند از بازیکنانی که گل نزده اند بیشتر باشد.

نزدیک ترین تیم‌ها به استقلال، نساجی و سپاهان با ۱۱ گلزن هستند و کمترین تعداد گلزن هم به پدیده، فولاد، سپیدرود و استقلال خوزستان با ۷ گلزن تعلق دارد.

تعداد گلزنان تیم‌های لیگ برتری تا پایان هفته بیست و یکم به این ترتیب است:

۱- استقلال ۱۶

۲- سپاهان و نساجی ۱۱

۳- تراکتورسازی و نفت مسجد سلیمان ۱۰

۴- پرسپولیس، ماشین سازی، صنعت نفت و ذوب آهن ۹

۵- پارس جنوبی و پیکان ۸

۶- پدیده، فولاد، سپیدرود و استقلال خوزستان ۷