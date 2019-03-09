مهاجمان پرسپولیس زهردار نیستند/ تساوی با نساجی تقصیر فغانی نیست

حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی پرسپولیس مقابل نساجی مازندران گفت: متأسفانه پرسپولیس چند هفته‌ای است نتیجه نمی‌گیرد. این نشان می‌دهد پرسپولیس در خط حمله خوب نیست. مهاجمان پرسپولیس زهردار نیستند.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره بازیکنان جدید این تیم افزود: از ماریو بودیمیر خیلی تعریف می‌کردند اما هنوز چیزی از او ندیدیم که چشمگیر باشد. سایر بازیکنان جدید هم شرایط خوبی ندارند.

وی درباره اعتراضات به وجود آمده درباره داوری علیرضا فغانی در این دیدار تصریح کرد: من موافق نیستم که می‌گویند داور باعث تساوی پرسپولیس شد. فغانی یکی از بهترین‌های تاریخ داوری است. او در بالاترین سطح ممکن قضاوت کرده است. تیم وقتی نتیجه نمی‌گیرد نباید گردن داور انداخت. شاید داور بازی هم اشتباه داشته است اما نمی‌توان همه چیز را سر او خراب کرد.

کلانی درباره شانس پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر اظهار داشت: باید کادر فنی پرسپولیس فکری به حال وضعیت فنی این تیم کند. برانکو ایوانکوویچ مربی بسیار قابل و خوبی است. می‌تواند این تیم را از وضعیت فعلی خارج کند اما باید گفت در شرایط فعلی شانس پرسپولیس کم است.

عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال درباره روند انتخاب سرمربی برای تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: هیچ خبری نیست. گاهی در جلسات شرکت می‌کنم اما فعلاً هیچ خبری نیست که به انتخاب سرمربی تیم ملی ختم شود.