آمادگی سوریه برای ایجاد مراکز پژوهشی مشترک با دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بسام بشیر ابراهیم وزیر آموزش عالی سوریه در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه روابط منسجمی میان جمهوری عربی سوریه و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و دو کشور اهداف و سرنوشت مشترک دارند، گفت: در این راستا روابط سیاسی مستحکمی میان دولت و مردم دو کشور وجود دارد.

وی با اشاره به قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریم آمریکا خاطرنشان کرد: با وجود آنکه نام من در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد اما بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با دانشگاه آزاد اسلامی تاکید دارم و معتقدم که اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا تأثیری بر روابط علمی و دانشگاهی سوریه و ایران نخواهد داشت.

وزیر آموزش عالی سوریه با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از شهرت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: امیدهای زیادی به این تفاهم‌نامه وجود دارد و باید علاوه بر تبادل دانشجو، به ایجاد مراکز پژوهشی مشترک نیز بپردازیم.

بسام بشیر ابراهیم ادامه داد: از جمهوری اسلامی ایران برای فراهم کردن شرایط بورس دانشجویان سوری و امکان تحصیل در این کشور قدردانی می‌کنم و معتقدم رشد کشور در این زمینه کاملاً درون‌زا و مبتنی بر حفظ استقلال علمی کشور است.

وی افزود: بورس‌های تحصیلی در رشته‌های فنی و مهندسی بوده و امیدواریم رشته‌های پزشکی نیز به آن افزوده شود. این موضوع را به گروه‌های تخصصی دانشگاه دمشق و دانشگاه آزاد اسلامی واگذار می‌کنم و امیدوارم شاهد نتایج این همکاری در آینده نزدیک باشیم.

طهرانچی نیز در این دیدار با اشاره به قرار گرفتن نام دکتر بسام بشیر ابراهیم وزیر آموزش عالی سوریه در فهرست تحریم آمریکا، گفت: زمانی‌که رئیس دانشگاه شهید بهشتی بودم، افتخار ما این بود که دشمنان مان ما را در فهرست تحریم قرار دادند. قرار دادن نام وزیر آموزش عالی سوریه در فهرست تحریم آمریکا نیز یک افتخار است که آن را خدمت جنابعالی تبریک می‌گویم.